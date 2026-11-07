Feijoo reprueba que la cúpula del ADIF blindara su bonus antes de cesar a Óscar Puente

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un acto de precampaña en Valladolid. CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se refirió este sábado a la renovación del plan de incentivos para el comité directivo de Adif, que se aprobó el pasado miércoles. «Mientras España se sigue recuperando del terrible accidente de Urda, en Adif están a otras cosas», escribió en sus redes sociales. Feijoo se refería a una información publicada en el diario El Mundo en la que se revela que Adif blindó el bonus a su cúpula solo una semana después de la tragedia ferroviaria. La entidad pública, en medio de las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) y del hundimiento de la confianza en el sistema de alta velocidad, renovó el pasado miércoles el plan de incentivos de su comité directivo para los próximos años. Unas horas después, Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Transportes, descabezaba la cúpula de la empresa al admitir la dimisión de su presidente, Pedro Marco de la Peña, quien había firmado el documento que incluye las primas por cumplir objetivos ligados a la prestación del servicio.

«Para incentivar e impulsar el cumplimiento de los objetivos del convenio, Adif-Alta Velocidad implantará, de manera coordinada con los criterios adoptados para el resto de las entidades dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un plan de incentivos a la dirección, que dará continuidad al implantado para el período 2021-2025 mediante el convenio anterior», señala el texto aprobado. «Este plan ligará la retribución variable de la dirección a los objetivos de resultado de explotación, inversión y demás metas de prestación de servicio», prosigue el documento.

Una remuneración millonaria

El comité de dirección de Adif, presidido por el propio Marco de la Peña, recibió en 2025 una remuneración de 1,2 millones de euros, según la memoria económica de la entidad. Este sábado, en un mitin en Valladolid, Alberto Núñez Feijoo endureció el tono contra Pedro Sánchez por la respuesta del Ejecutivo a la tragedia de Urda y censuró lo que describió como una operación de rescate político para convertir a Puente en un mártir. «Ahora resulta que están a punto de canonizar en la basílica de San Pedro en el Vaticano al señor Óscar Puente; el PSOE ya lo nombró beato y están a punto de santificarlo», ironizó Feijoo ante el auditorio vallisoletano, y calificó de «falta de respeto» la reacción socialista tras el cese del ministro.

A su juicio, en la Moncloa se han vuelto a sustituir «la moral y los valores por las encuestas», al dedicar «más abrazos y mensajes de apoyo al responsable que a las víctimas y a las familias que no van a volver nunca». Afeó que, en las horas posteriores al siniestro, la prioridad gubernamental fuera «cómo se cuenta y a quién se le echa la culpa», y denunció la filtración del audio del maquinista fallecido antes de que su cadáver fuera entregado a la familia, mientras se eludía la convocatoria de un funeral de Estado.

También replicó a las quejas del dirigente socialista sobre el «calvario» electoral que le esperaba: «El calvario no es el tuyo; el calvario es el de quien ha perdido a un hijo, a una mujer, a un marido o a un hermano, y el que les queda a los supervivientes», recalcó. Lejos de dar por amortizada la legislatura al amparo de las encuestas, avisó a los suyos de que la victoria en las urnas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre «no está hecha» y reclamó un despliegue «pueblo a pueblo, casa a casa y persona a persona».