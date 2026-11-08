Un fallecido y once heridos, cuatro de ellos menores de edad, al arder un bloque de viviendas en Madrid

El servicios de emergencias recibió el aviso del incendio minutos después de las seis de la mañana Emergencias 112 | EFE

Un hombre de 62 años ha fallecido y once personas han resultado heridas, dos de ellas graves, en el incendio de un bloque de viviendas en la localidad madrileña de Guadarrama. El aviso a los servicios de emergencias tuvo lugar pocos minutos después de la seis de la mañana. Al parecer, el fuego se inició en el bajo de un edificio de cuatro alturas situado en el número 26 de la calle Nuevo Guadarrama. Nueve dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar del siniestro donde procedieron al desalojo del inmueble, pero cuando llegaron el hueco de la escalera estaba completamente lleno de humo, por lo que tuvieron que rescatar a tres personas que no podían salir, entre ellas el varón fallecido, y a dos perros.

El oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Justo Fernández, explicó a EFE que cuando llegó la primera dotación, se encontraron con un incendio muy fuerte, desarrollado en la planta baja del edificio, que había inundado todo el tiro de escalera y con humo en las viviendas. Los bomberos revisaron en total doce viviendas afectadas por el humo y otras cuatro que están cerradas, sin que haya constancia de que se quedaran vecinos en el interior.

La jefa de guardia del SUMMA 112, Nuria Arroyo, precisó que los profesionales del servicio han tenido que atender a doce pacientes, y que uno de ellos ha fallecido. Entre los heridos hay dos graves, una mujer de 50 años y una menor de 11 que ya han sido trasladadas al hospital La Paz, y otros tres menores de edad.

El fallecido es un varón de 62 años, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo cuando lo atendieron los servicios sanitarios. Según informó el 112, se procedió a practicarle la reanimación cardiopulmonar durante treinta minutos, pero no pudieron hacer más por revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento. El foco del incendio ha quedado extinguido y los bomberos han revisado y ventilado todas las viviendas.