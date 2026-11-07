El BNG presenta un decálogo de compromisos con un mayor autogobierno

Ana Pontón presenta el decálogo de medidas y compromisos del BNG para defender los intereses de Galicia, acompañada de dirigentes del Bloque. SANDRA ALONSO

El BNG ha presentado este sábado un decálogo de compromisos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, entre los que incluye reclamar un mayor autogobierno, una «reindustrialización racional» de la mano de una fiscalidad «más justa», mejores infraestructuras y una «vida digna», con mejores salarios y la garantía del acceso a la vivienda.

«Es mucho más que un programa. Este es el impulso de una agenda gallega en Madrid», ha asegurado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el acto de presentación de este decálogo, desde el que ha llamado a «incrementar el peso político» en Madrid con un «apoyo masivo al BNG». En el Estado, a su juicio, las necesidades se atienden «en función de la capacidad de influir y de determinar la política estatal».

La líder nacionalista ha estado acompañada de los cuatro cabezas de lista al Congreso, Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense). Cada uno se ha encargado de presentar las medidas de los distintos ejes en los que se articula el programa, que se dividen en vivienda, infraestructuras, economía e igualdad, entre otros.

Pontón ha explicado que esta «agenda gallega» consiste, en primer lugar, en ganar «más fuerza» en el Estado para dar «soluciones» a los problemas que entiende que tiene la ciudadanía gallega: «Que haya más inversiones, mejores infraestructuras, que se defiendan nuestros sectores productivos o que se respete nuestro territorio porque no queremos ser una zona de sacrificio».

Otro de sus objetivos, en palabras de Pontón, es que los recursos de Galicia estén al servicio de su desarrollo económico y que, a su vez, la economía esté al servicio de la sociedad. «Y no al revés», ha recalcado. En este plano, el BNG aboga por una «economía a favor de la mayoría» para «ponerle fin» a los «privilegios» de las eléctricas.

Néstor Rego, encargado de explicar las medidas económicas, ha defendido una «reindustrialización racional» y una «fiscalidad más justa», donde «pague más quien más tiene». Además, ha reclamado una transición «hecha con justicia social» y apostar por una «alternativa racional» de producción energética, impulsando una tarifa eléctrica gallega y transfiriendo a Galicia las competencias en materia energética.

En materia ferroviaria, el BNG exige implantar de manera efectiva y «sin más demoras» un servicio de trenes de proximidad en las principales áreas urbanas gallegas, convertir la AP-9 en una autopista «gallega, pública y libre de peajes» y realizar una auditoría independiente de la red ferroviaria para verificar su seguridad.