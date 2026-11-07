El ADIF recortó 37 millones del plan de renovación informático en la línea Madrid-Sevilla

Foto de archivo del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. J.J.Guillen | EFE

Una caída del sistema LZB y el segundo accidente ferroviario en una línea que suma este año 115 fallecidos (Adamuz y Urda) han situado en el punto de mira la seguridad de la alta velocidad Madrid-Sevilla. Aunque expertos y sindicatos apuntan a la obsolescencia de esta tecnología el origen de los 170 fallos registrados entre enero y octubre, lo cierto es que el proceso de licitación del proyecto de renovación no estuvo exento de polémica.

Los contratos suscritos entre el ADIF y la tecnológica Thales —hoy integrada en Hitachi Rail— en 2021 revelan que la empresa pública avaló una rebaja de 37 millones de euros en la señalización a cambio de asumir recortes técnicos en la transición al ERTMS. al tiempo que un segundo expediente para renovar circuitos de vía, encargados de la detección de convoyes por sensores, impuso operar manteniendo el cableado original de 1992.

Que ambos contratos supusiesen la reutilización de materiales técnicos ya instalados para abaratar costes y tiempo no implicó, sin embargo, una aceleración de los trabajos. La convivencia entre la nueva tecnología y componentes que acumulaban más de tres décadas no tardó en provocar desajustes.

Lo que el ADIF proyectó como una intervención sobre el terreno de 3 años, acumula ya siete meses de demora. La sustitución del LZB por el ERTMS debía haber culminado en febrero. Sin embargo, el exministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que la migración no estará concluida hasta enero de 2027.

De 131 millones de euros a 93

El expediente relativo a esta actualización y el de la renovación de los circuitos formaban parte del plan que el ADIF anunció en septiembre de 2021, valorado en 136 millones de euros, y que tenía como fin la remodelación de la línea Madrid-Sevilla. Tanto es así que los dos sistemas se nutren mutuamente, configurando la columna vertebral que garantiza que dos convoyes no colisionen sobre la misma vía, como ocurrió tanto en el accidente de Adamuz como en el de Urda.

La colisión de Urda de un AVE con un Iryo no solo ha desatado un cuestionamiento sobre el hecho de que el sistema LZB no esté ya sustituido por el ERTMS, también sobre los motivos por los que el contrato que en un primer momento se había presupuestado en 131,14 millones de euros acabó reduciéndose a 93,83 millones, es decir, 37,31 millones menos, que equivalen a una bajada del 28,45%.

La magnitud del descuento presentado por la compañía Thales obligó al ADIF a abrir un procedimiento por presunción de baja temeraria, que se activa cuando una oferta económica es tan desproporcionadamente barata respecto al presupuesto de licitación que hace dudar de su viabilidad o amenaza la calidad técnica y la seguridad de los trabajos.

Para justificarse, Thales presentó una memoria donde detallaba que el ahorro se fundamentaría en renunciar a una reprogramación informática en siete de los diez puntos de control.