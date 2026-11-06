Sánchez llama a «la fuerza de la gente» para resistir frente al avance de la ola ultraderechista

Sánchez y Morant, este viernes durante el acto del PSOE en Valencia. Manuel Bruque | EFE

«Las crisis, las tragedias, suceden en una nación. Pero la cuestión es cómo responde un Gobierno ante esas tragedias», dijo Pedro Sánchez este viernes en Valencia. Ese fue su mensaje para reanudar la precampaña, después de varios días de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

El jefe del Ejecutivo recordó la pandemia, la dana y las 69 muertes que dejó la colisión en Toledo. «Estuvimos con sus familiares, dimos la cara con absoluta transparencia y asumimos la responsabilidad política con la dimisión de Óscar Puente», aseveró el socialista. Y elogió a los españoles por su resistencia, por saber sobreponerse a todas las circunstancias. Esa es «la fuerza de la gente», proclamó, recordando su lema de campaña.

Acto seguido, esgrimió su principal baza para convencer a los indecisos: el avance de la «ola ultraderechista». «En Europa y en el mundo hemos sido un faro —sostuvo— que ha demostrado que la esperanza es mucho más eficiente que el odio para lograr prosperidad». Sánchez celebró el triunfo de la izquierda en Brasil y en EE.UU., y llamó a «hacer historia» el 29N. «Mostrémosle al mundo cómo se gana a la derecha y a la ultraderecha: en las urnas, votando al avance frente al retroceso que ellos representan».

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El presidente no pasó de puntillas sobre las críticas recibidas desde «la internacional ultra», sobre todo por parte «del de la motosierra y del de Washington [en referencia al presidente argentino, Javier Milei, y a Donald Trump]». A ellos contestó que «España se gobierna desde España, no desde Washington, ni desde Buenos Aires, ni desde Moscú, ni desde Tel Aviv».

Más crecimiento y menos emisiones

Para abrir el melón de medidas concretas, el socialista retomó brevemente el tema de Urda. «Los servicios públicos importan», sentenció, y añadió que España ha tardado 15 años en revertir los recortes en inversión ferroviaria que «infligió» Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno: «Los recortes y la motosierra no son la solución».

Sánchez defendió que se puede crecer económicamente y reducir los gases de efecto invernadero. Que se puede crear empleo y subir el salario mínimo. «Porque lo decide el Gobierno —apostilló—, no delega esa responsabilidad en la patronal, como quieren la derecha y la ultraderecha».

El jefe del Ejecutivo se detuvo especialmente en el apartado de las pensiones. «No son una dádiva ni un regalo. Son un derecho», dijo. Prometió blindar su revalorización conforme al IPC sin que eso perjudique la hucha de reserva.

Como uno de sus últimos mensajes, el líder socialista le afeó a Alberto Núñez Feijoo, indirectamente, sus declaraciones sobre el feminismo durante una entrevista en la cadena Ser. «Un hombre no es feminista por tener madre, mujer e hijas —aseveró Sánchez—. Un hombre es feminista por no recortar los derechos de las mujeres». Se comprometió a blindar el derecho al aborto en la Constitución «para que no lo toquen jamás la derecha y la ultraderecha». La causa del feminismo no es ningún «ataque a los derechos del hombre —zanjó el presidente—. La causa de los derechos de las mujeres es una causa de derechos humanos. Y hay muchos hombres que nos declaramos orgullosamente feministas».