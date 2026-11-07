La Mossos detienen a 50 personas en Barcelona por formar parte de una presunta red de entrada irregular de migrantes en España

Imagen de archivo del pasado mes de julio de personas extracomunitarias haciendo cola ante el ayuntamiento de Barcelona para al proceso extraordinario de regulación de migrantes Alejandro García

Los Mossos d'Esquadra han detenido en ciudades de Barcelona a 48 hombres y 2 mujeres de una presunta red criminal que gestionaba la entrada irregular de migrantes en España con ganancias de más de 3,2 millones de euros.

Es la mayor investigación de los Mossos en inmigración irregular, informan este sábado en un comunicado: el dispositivo policial tuvo dos fases el 26 y 27 de octubre con la participación de 81 efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC). Los detenidos presuntamente regularizaban de manera administrativa a las personas que ya habían llegado a España, mediante contrataciones laborales fraudulentas.

Captaban a paquistaníes interesados en autorizaciones de residencia y trabajo en España y simulaban relaciones laborales para facilitar la entrada o la regularización administrativa. Los detenidos son 7 presuntos miembros de la organización criminal (3 han ingresado en la cárcel) y 43 empresarios supuestamente relacionados con las tramitaciones fraudulentas.

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Según la investigación, de marzo del 2022 a julio del 2023 tramitaron 224 expedientes de contratación en origen (108 con resolución favorable, con la que se calcula que la organización pudo obtener más de 3,2 millones de euros) y las víctimas pagaban hasta 30.000 euros por la documentación y el contrato de trabajo, según informa Europa Press.

Ciudades de Barcelona

La mayoría de detenciones se ha hecho en Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, además de Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.

A los presuntos miembros de la organización se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, y a los empresarios se atribuyen presuntos delitos contra derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

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La investigación sigue abierta, no se descartan más detenciones y la tutela la plaza 27 sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería de Barcelona.