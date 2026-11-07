El Hierro declara la emergencia migratoria ante la llegada de 8.000 personas en cinco semanas

En la imagen, algunas de las miles de personas que estos días han llegado a El Hierro y que reciben asistencia nada más arribar en la isla. Gelmert Finol | EFE

El Cabildo de El Hierro ha declarado este viernes la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para la gestión de la actual crisis migratoria en la isla, con la llegada de más de 8.000 personas en las últimas cinco semanas.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo (PSOE), ha formalizado mediante decreto esta petición ante una situación que «se ha ido agravando en los últimos días, ejerciendo presión en los diferentes recursos tanto humanos como asistenciales con los que se cuenta en el protocolo». Solo en apenas cinco jornadas se han registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos, detalla el Cabildo en una nota, y este viernes la cifra total ascendió a 1.003 migrantes llegados a la isla, en una jornada marcada por la fuerte presión sobre los recursos de acogida y por las derivaciones hacia Tenerife para liberar plazas.

El presidente insular considera que estas cifras obligan a tomar esta decisión institucional para dar una respuesta acorde a la situación de forma «coordinada con el resto de las instituciones, porque El Hierro no puede afrontar esto solo».

«Necesitamos más recursos y más medios para evitar que el protocolo que hemos venido realizando durante estos últimos años no se desborde ni se rompa», comenta.

En este decreto se solicita tanto al Gobierno de Canarias como al Estado la presencia de más medios humanos y una rotación que permita el descanso al personal de los dispositivos de asistencia tanto de Salvamento Marítimo, como el Servicio Canario de la Salud, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Cruz Roja y otras oenegés encargadas de la asistencia a personas migrantes.

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En esta declaración también se contempla establecer protocolos para trasladar de forma coordinada a las personas migrantes a otras islas con mayor capacidad y reforzar las instalaciones de primera acogida, entre otras medidas. El presidente también pone el acento en la necesidad de tener en cuenta la realidad de La Restinga (puerto de El Hierro) y de los sectores que desarrollan su actividad en el entorno del puerto.

La situación migratoria tiene una «incidencia directa» en la dinámica habitual de esta localidad, por lo que resulta necesario atender también las necesidades de sus vecinos, comerciantes, empresas, profesionales del sector pesquero y empresas de buceo, señala Armas y recoge Europa Press.

205 migrantes más en las últimas horas

La llegada de personas es un goteo constante hasta el punto de que Salvamento Marítimo escoltó hasta el muelle de La Restinga a un cayuco con 205 personas migrantes en la pasada medianoche y esta mañana se dirigen hacia el puerto de La Estaca otros dos cayucos acompañados por la Gardamar Urania y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil. Además de estas asistencias hay una tercera embarcación en curso a unas 50 millas de Lanzarote, según detallan las fuentes de Salvamento Marítimo.