Cuerpo enmienda a Puente y recibe a las víctimas de Adamuz

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (Córdoba), Mario Samper, atiende a los medios de comunicación este viernes tras mantener una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo. EFE TV | EFE

«Más receptivo». Así describió al vicepresidente primero y nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo, la Asociación de víctimas del descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) tras reunirse con él en Madrid. Su presidente, Mario Samper, anunció ante la prensa a la salida del encuentro que el Ejecutivo central se ha comprometido a crear una oficina de atención a los afectados de este siniestro ferroviario que el pasado 18 de enero dejó 46 fallecidos, y a revisar los seguros que atienden a las víctimas, y los protocolos de actuaciones de los medios de comunicación para que «se traten estos casos de una manera respetuosa».

«El listón estaba muy bajo. Teníamos un documento de once puntos que le trasladamos al ministro Puente desde marzo y no ha arreglado ninguno de ellos. Entonces, lógicamente, cualquier avance que se haga a partir de ahora va a ser más de lo que ya teníamos», reconoció.

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Por un pacto de Estado

Samper avanzó que el nuevo ministro también se ha comprometido a trasladar la fecha de una posible reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que está «valorando» la propuesta de un pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, que el jueves pasado registró en el Congreso de los Diputados. «Lo estamos haciendo con todos los partidos políticos, ya nos estamos reuniendo. Y como digo, es nuestra pretensión más importante y sobre la que estamos volcando todos los esfuerzos. Entendemos que ningún partido político se va a negar. De hecho, ya nos están confirmando algunos. Luego veremos qué se deriva de este pacto, si finalmente lo conseguimos. Pero vamos a instar a que todos se pongan de acuerdo y no utilicen este tipo de tragedia en este período electoral», manifestó.

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En cuanto al compromiso del Ejecutivo sobre sus reivindicaciones, el presidente de la asociación sostuvo que Cuerpo va a revisar las once peticiones, por lo que espera que «se puedan agilizar los trámites y que también toda esta experiencia sirva para todas las personas que se van a ver en la misma situación tras el accidente de Urda».

No obstante, Samper se mostró «cauto» e indicó que todos estos compromisos «habrá que verlos con el tiempo, y a ver si realmente hay avances». «También salimos más o menos positivos de la reunión con Óscar Puente y mirad lo que nos ha pasado. Esperamos que ahora sí, aunque el margen de maniobra tampoco es muy grande, dado lo que hay ahora mismo», añadió.

En cuanto a la confirmación de peritos sobre el estado de la vía antes del accidente, Samper señaló que también trasladaron al ministro está cuestión porque les «aterroriza». «Ya venimos diciendo desde hace tiempo que la red ferroviaria adolece de los sistemas necesarios de seguridad y de las inversiones, le hemos dicho que estamos aterrorizados por esta circunstancia. Han pasado millones de viajeros por esas vías deterioradas y hoy en el resto de la red ferroviaria, menos la que está cortada, pues ahí puede haber circunstancias parecidas», concluyó.

La reunión entre Cuerpo y Samper tuvo lugar cuatro días después de la dimisión de Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

Huelga de maquinistas

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) valoró «positivamente» el «cambio de talante» y la «voluntad» de llegar a acuerdos de Cuerpo, pero consideró que por ahora esto no es suficiente para desconvocar la huelga en Renfe prevista para los días 10 y 12 de noviembre. «Nosotros seguimos adelante con las movilizaciones», afirmó su secretario general, Diego Martín.