La UCO busca mordidas en los contratos del AVE

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este jueves al empresario Cristian Corvillo, conductor del vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017. RAFA ALCAIDE / EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves las instalaciones del ADIF Alta Velocidad en busca de nuevos presuntos amaños de obra pública. La operación se saldó con la detención de seis personas. Los agentes registraron también el domicilio en Valencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos y detuvieron a su actual pareja, Andrea de la Torre, que fue interrogada.

La operación se desarrolló también en Córdoba, donde fue detenido Cristian Abel Corvillo, presunto testaferro del comisionista Víctor de Aldama y quien fue el conductor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 2017, cuando recorrió España para recuperar la secretaría general del PSOE. Los agentes registraron su domicilio. Las diligencias se desarrollaron también en Sevilla y Madrid y se enmarcan en una pieza separada y secreta del caso Koldo abierta por el juez Ismael Moreno en cooperación con la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, integración en organización criminal y blanqueo de capitales.

Los agentes se llevaron de las oficinas del ADIF varios expedientes de contratación. Los investigadores creen que la trama de cobro de comisiones ilegales de Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, manipuló adjudicaciones de ADIF Alta Velocidad para favorecer a empresas que pagaban mordidas.

Operación bajo secreto

La operación, bajo secreto de sumario, se llevó a cabo tras un informe del área de Delincuencia Económica de la UCO (IUAFAC), a raíz del cual el juez decidió abrir una pieza separada dentro de la investigación ya en marcha. ADIF ya fue objeto de un registro en junio del 2025, cuando la Guardia Civil recabó documentación en su sede sobre presuntas adjudicaciones amañadas. El pasado mes de septiembre, el juez requirió información sobre nuevos contratos bajo sospecha.

Entre las empresas investigadas se encuentran Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Contratos con mordidas

Se examina la obtención de contratos a cambio de contraprestaciones económicas. El nombre de Cristian Corvillo ya apareció en la investigación del caso Koldo en febrero del 2024, cuando la Guardia Civil detectó sus conexiones con Aldama y Ábalos. Corvillo fue citado a declarar ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, pero se acogió a su derecho a no responder preguntas. El pasado mes de septiembre, declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la investigación del caso Hidrocarburos, en la que también declaró su hermano, Rubén Corvillo. Este último está relacionado con la empresa Corvillo Energy, que, a su vez, compró participaciones en otra sociedad mercantil utilizada por Aldama para recibir fondos procedentes de las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Un informe de la UCO de del 2024 situó también a Cristian Corvillo «a las órdenes» de Aldama en las gestiones para adquirir el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) para disfrute de Ábalos. La investigación determinó que Corvillo conoció esa compra y actuó como asesor de Aldama.

«Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo», aseguró este jueves Pedro Sánchez sobre los detenidos. «Parece», según dijo, que no es «nada nuevo» sino un caso «que ya lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años». El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que «todos los que acompañaban a Sánchez en el Peugeot están o condenados o detenidos». «Solo queda él», indicó. El líder de Vox, Santiago Abascal, apuntó que «no todos son iguales, hoy no han detenido a mi chófer en un caso de corrupción».

«Todos los que acompañaban a Sánchez en el Peugeot están o condenados o imputados. Solo queda él».

««Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo. Parece que no es nada nuevo