La UCO apunta a que la novia de Ábalos blanqueó las mordidas de la trama con la compra de un piso en Vallecas

Agentes de la UCO a su salida de registrar la casa de Ábalos en Valencia. En el centro, la pareja del exministro Rober Solsona | EUROPAPRESS

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Andrea de la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, pudo ser utilizada (o ella se prestó voluntaria) para blanquear parte de las comisiones supuestamente pagadas por constructoras a cambio de adjudicaciones de Adif Alta Velocidad. El principal indicio es la compra en abril del 2024 de un inmueble y una plaza de garaje en Vallecas por 125.000 euros.

De la Torre fue detenida este jueves durante el registro del domicilio de Ábalos en Valencia, donde reside actualmente. Se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y quedó en libertad horas después. También fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas Cristian Corvillo, empresario cordobés y militante socialista que ejerció como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE del 2017. Los seis arrestados quedaron en libertad.

Fuentes de la investigación consultadas por este periódico sitúan el origen de parte de esos fondos en las mordidas que la trama habría recibido de empresas favorecidas con obra pública y apuntan especialmente a una de las constructoras registrada este jueves por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La operación inmobiliaria que ahora centra las pesquisas se cerró el 19 de abril del 2024. De la Torre había entregado previamente 7.500 euros mediante transferencia para reservar un local de uso industrial utilizado como loft y una plaza de garaje en el Ensanche de Vallecas. Los 117.500 euros restantes fueron abonados de una sola vez mediante un cheque bancario, sin constituir hipoteca.

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La compra llamó la atención de los investigadores porque De la Torre tenía entonces 25 años y no constaban ingresos conocidos que explicaran una adquisición de esa cuantía sin financiación. La UCO llevaba más de un año siguiendo la operación y ya había documentado que Ábalos y Koldo García habían intervenido meses antes en las gestiones para intentar conseguirle un préstamo. En concreto, el 29 de noviembre del 2023, Koldo comunicó al exministro que estaba realizando, a instancia suya, gestiones con una entidad financiera para obtener 130.000 euros para Andrea. El gestor preguntó entonces por el interlocutor para abordar la tasación y otros trámites. La UCO concluyó que Ábalos se «erigió como interlocutor válido».

«Bajo el paraguas»

El mismo informe patrimonial recogía además que, «bajo el paraguas de la relación entre Ábalos y Andrea de la Torre», se habían localizado mensajes en los que el exministro solicitaba a Koldo «ingresos de fondos con destino a las cuentas bancarias de Andrea». Cinco meses después de aquellas gestiones, el inmueble fue adquirido por 125.000 euros sin préstamo hipotecario.

La nueva hipótesis policial trata ahora de determinar si el dinero empleado para completar aquella compra procedía de comisiones vinculadas a contratos públicos. Esa línea ha desembocado en una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Los agentes registraron este jueves además la sede sevillana de Azvi y otra constructora, Deplan Works, y reclamaron abundante documentación en Adif sobre adjudicaciones de la etapa de Ábalos al frente de Transportes. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero desde los contratos bajo sospecha hasta sus eventuales beneficiarios finales.

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Andrea de la Torre había constituido en junio del 2023 Galvanostudio SL, con 4.000 euros de capital, como socia única y administradora. La sociedad, domiciliada inicialmente en Rivas-Vaciamadrid, tenía como objeto la gestión de encargos de venta y alquiler, la tramitación, promoción y asesoramiento en operaciones inmobiliarias. La relación económica de Andrea con el entorno del exministro venía de lejos. Los investigadores ya habían descubierto que Koldo se ocupaba de entregarle dinero y sufragar determinados gastos personales. La UCO consideraba que el exasesor actuaba como una suerte de administrador de los fondos que manejaba su antiguo jefe, incluso después de abandonar el ministerio.

«Dado a Andrea»

Uno de los mensajes intervenidos resulta especialmente revelador. El 26 de junio del 2021, apenas dos semanas antes de su destitución como ministro, Ábalos preguntó directamente a Koldo si le había «dado a Andrea». «Sí, claro», respondió su colaborador. El entonces titular de Transportes quiso saber cuánto dinero había recibido su pareja. «1.000. Más viajes. 200. Más taxis. Quise decir», aclaró el asesor.

Aquellas conversaciones situaban ya a De la Torre entre las personas cuyos gastos gestionaba Koldo. La Guardia Civil había identificado una operativa similar con otros familiares del exministro, incluidos algunos de sus hijos, que recibieron transferencias directamente desde las cuentas personales del antiguo asesor. Los investigadores buscaban determinar el origen de los fondos utilizados para atender esos desembolsos.