El PP fía su campaña a la experiencia de Feijoo frente al «colapso» del sanchismo

Tellado, este viernes presentando el lema de la campaña popular. Diego Puerta | EFE

El PP activa la que define como la campaña «más importante» de la historia reciente de España con un mensaje nítido y sin fisuras: el cambio es una urgencia frente a una etapa que califican de «dañina» para el país. Para la dirección de los populares, el escenario político se ha simplificado al máximo y la ciudadanía se enfrenta a la disyuntiva en las urnas de que continúe Pedro Sánchez o que haya un nuevo Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijoo. «El cambio necesario», reza su lema.

Frente a la política de gestos que achacan a sus adversarios, el PP ha decidido cimentar toda su ofensiva electoral en el rigor y la experiencia de gestión de su candidato. Desde la dirección nacional insisten en que las buenas intenciones no bastan si no van acompañadas de una trayectoria contrastada en la administración pública. Bajo esta premisa, en el equipo de campaña, que dirige Miguel Tellado, aseguran que incidentes recientes como la tragedia ferroviaria de Urda «no alterará» ni un milímetro la hoja de ruta establecida. Se reafirman como un «partido serio y de Estado» que mantendrá la misma estrategia que planificaron antes del fatídico 28 de octubre.

Esta estabilidad estratégica contrasta, según el análisis del PP, con la situación de «colapso» que vive el PSOE. Los populares señalan que a los socialistas les han salido mal todos los movimientos de la precampaña, encadenando bajas significativas como la salida de su portavoz Montse Mínguez, el cese del delegado del Gobierno en Madrid y la reciente dimisión del «nefasto» ministro de Transportes, Óscar Puente.

Conscientes de su fortaleza como primera fuerza en tejido territorial y permeabilidad en el país, el PP presume de haber diseñado una campaña «sin complejos». El plan de vuelo de Feijoo combinará una intensa preparación de debates con una secuencia ya pactada de entrevistas en los principales medios de comunicación sin vetar a RTVE. La dirección nacional insiste en que no pondrá objeciones a una entrevista con Silvia Intxaurrondo y dejan en el aire que el expresidente de la Xunta acuda al programa de La Revuelta de David Broncano.

Despliegue total

El candidato recorrerá España combinando grandes hitos con desplazamientos más quirúrgicos y estratégicos dictados al detalle por los trackings internos. La primera gran fecha marcada en el calendario será el próximo día 10 de noviembre en Madrid, donde se presentará el programa electoral en un acto que contará con Feijoo y la encargada de su elaboración, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra. La formación ha decidido adelantarse al inicio formal de la campaña para desvelar sus propuestas, defendiendo que en su proyecto «las ideas siempre van por delante de la gestos».

El telón de la campaña se levantará el jueves 12 de noviembre en Badalona, con el candidato Xabier García Albiol, a la que seguirán citas clave el sábado 14 en Santiago de Compostela y el sábado 21 con un acto multitudinario en la plaza de toros de Valencia con el objetivo firme de explicar a los españoles «para qué quieren gobernar».

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Como ya hiciera el candidato del PP en 2023, recorrerá España entera, de norte a sur. Una caravana paralela a la que desarrollarán sus 17 dirigentes autonómicos fuera y dentro de sus propios territorios como el andaluz Juanma Moreno o la madrileña Isabel Díaz Ayuso. «Pedro Sánchez está más solo que nunca y Feijoo más arropado que nadie con todo el PP haciendo piña en torno a él», sentencia el director de campaña y secretario general del partido, Miguel Tellado, en un encuentro con periodistas en la sede nacional de Génova.

Los populares buscan explotar su fuerte poder autonómico —ampliamente reflejado en la profunda renovación de sus listas para el Congreso y el Senado— desplegando a todos sus cuadros por el territorio nacional. Según trasladan en el equipo de campaña, la meta es «salir a la calle y hablar con la gente», algo que aseguran que el presidente del Gobierno no puede hacer con facilidad.