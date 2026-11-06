La policía lanza una operación contra el grupo neonazi Núcleo Nacional con nueve detenidos y registros en varias provincias

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La Policía Nacional ha lanzado este viernes una operación contra la organización neonazi Núcleo Nacional que se ha saldado, por el momento, con al menos nueve detenidos y registros en varias provincias, incluida la sede central del colectivo en Madrid. El dispositivo, dirigido por la Comisaría General de Información (CGI), continúa abierto y no se descartan nuevas actuaciones.

La investigación está relacionada con las presuntas agresiones a varios estudiantes durante una concentración organizada por el grupo el pasado febrero frente al Colegio de la Inmaculada de Gijón (Asturias). Varios jóvenes denunciaron posteriormente haber sido atacados por integrantes de la organización.

Las pesquisas arrancaron a raíz de estos incidentes, que provocaron también la reacción del Gobierno del Principado de Asturias, que reclamó medidas contra el colectivo. La Brigada Provincial de Información de Gijón asumió las investigaciones por requerimiento judicial para identificar a los presuntos responsables de las agresiones.

El operativo de este viernes cuenta con la participación de agentes de la Comisaría General de Información y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los investigadores están registrando tanto la sede de Núcleo Nacional en la capital como diferentes viviendas vinculadas a responsables de la organización. Por el momento, no han trascendido las identidades de los arrestados ni los delitos concretos que se les atribuyen.

Núcleo Nacional, un grupo de ideología neonazi que ha protagonizado numerosas movilizaciones en los últimos meses, acumula investigaciones por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos relacionados con concentraciones y altercados en ciudades como Madrid y Sevilla.

La organización también ha tratado de ganar protagonismo en las protestas relacionadas con la inmigración. A finales de julio convocó varias movilizaciones aprovechando el malestar social provocado por la crisis de Ceuta, después de la entrada de miles de migrantes.

Sus concentraciones han estado acompañadas de polémicas por las consignas de sus participantes y por distintos episodios de tensión. La actuación policial de este viernes tiene su origen en los incidentes de Gijón y en las denuncias por agresiones presentadas por estudiantes que asistieron a aquella protesta.