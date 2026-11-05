La jueza solo autoriza a Transportes a revisar las pruebas de Adamuz bajo vigilancia policial

Carril roto en Adamuz, fotografiado después del accidente del 18 de enero. Redes

La jueza que investiga la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), en la que perdieron la vida 46 personas, volvió a marcar distancias con el ADIF. Los técnicos del administrador ferroviario podrán inspeccionar los restos del Iryo que descarriló el pasado 18 de enero, pero únicamente para observarlos, fotografiarlos y grabarlos. La Guardia Civil vigilará la operación y estará prohibido modificar cualquier pieza.

La decisión llega nueve meses después de la polémica retirada de fragmentos de vía, sin autorización judicial expresa, por parte de operarios de la entidad dependiente del ministerio de Transportes (que dirigía el ahora dimitido Óscar Puente). La magistrada Cristina Pastor Recover, titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), impuso estas condiciones en una providencia del 30 de octubre.

El ADIF había solicitado acceder a los ocho coches del Iryo y a sus restos. La magistrada aceptó, aunque limitando el permiso «exclusivamente, a la inspección visual, reportaje fotográfico y audiovisual». Prohibió causar «alteración alguna de los vagones o de cualquier otro elemento de interés para la instrucción».

Leer más: La comisión de accidentes exigió sin éxito a ADIF en julio que revisara los protocolos tras un incidente muy similar al de Urda

La orden precisa que el trabajo se efectuará «bajo la supervisión y control de la UOPJ de Córdoba», la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que investiga el accidente. Sus agentes deberán coordinar las visitas, supervisarlas y levantar un acta de lo realizado.

El control alcanza incluso a quién puede entrar: solo los técnicos que hayan sido identificados previamente por el ADIF. Para la Dirección de Circulación, la jueza reduce a tres las cinco personas inicialmente anunciadas. Ningún otro especialista podrá incorporarse sin permiso.

El antecedente de estas medidas es especialmente delicado. Entre la noche del 22 y la mañana del 23 de enero de este año, apenas unos días después del choque, el ADIF retiró de la zona varios fragmentos de carril, incluidos trozos con soldaduras, y los llevó a su base de Hornachuelos. La Guardia Civil descubrió posteriormente el traslado, localizó las piezas y las precintó el 3 de febrero. También constató que se habían realizado ensayos de dureza. El ADIF sostuvo que fueron pruebas no destructivas y que había movido el material para protegerlo de la climatología y la maquinaria pesada.

Leer más: La UCO reclama información al ADIF, registra la casa de Ábalos y detiene al exchófer de Sánchez en una nueva operación de amaños en obras del caso Koldo

La reacción judicial llegó el 10 de febrero. Pastor ordenó la «restitución inmediata del material» y exigió al ADIF que se abstuviera de nuevas extracciones y traslados sin autorización. La empresa reconoció después que no contaba con permiso judicial expreso el día de la retirada, aunque defendió que existía autorización verbal o tácita.

La jueza del caso de Urda replica la medida

La experiencia de Adamuz encuentra un paralelo en Urda. Tras el choque ferroviario del 28 de octubre, la jueza Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, de Orgaz (Toledo), prohibió el acceso de personas ajenas a la investigación a un perímetro de dos kilómetros de vía en ambos sentidos. La restricción alcanzaba al personal del ADIF sin autorización específica.

La nueva providencia del tribunal de Montoro también cierra la puerta a ampliar la presencia del ADIF en otra actuación sensible: el examen de los registradores (cajas negras) de los trenes, previsto para el 12 de noviembre. La magistrada deniega incorporar asistentes adicionales porque considera suficiente el equipo técnico designado y advierte de que otros participantes podrían interferir en el trabajo.

La vigilancia se extiende a los laboratorios que analizarán las soldaduras y los carriles. Toda apertura de embalajes, corte de piezas o extracción de muestras deberá realizarse con presencia de guardias civiles y peritos judiciales. Las actuaciones relevantes tendrán que anunciarse con 15 días de antelación y las muestras conservarán una cadena de custodia individualizada.

Los laboratorios serán depositarios judiciales de los vestigios. Deberán registrar cada acceso a las muestras y protegerlas de pérdidas, contaminación y manipulaciones no autorizadas. Sus informes y resultados tendrán que entregarse simultáneamente al juzgado y a la autoridad encargada de la investigación técnica.