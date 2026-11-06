El juez Pedraz cita a Cintia Rocho como testigo por el presunto acoso a la jueza Biedma

Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, en una imagen de archivo Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo el próximo 24 de noviembre a las 10.15 horas a Cintia Rocho Leal en el marco de la investigación sobre las supuestas maniobras de presión contra Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El instructor ha acordado esta diligencia en una providencia en la que también ordena otras dos actuaciones para esclarecer los movimientos que se habrían llevado a cabo contra la jueza en el marco de la red atribuida a la exmilitante socialista Leire Díez.

La declaración de Rocho permitirá al magistrado conocer de primera mano su participación y los detalles de las conversaciones en las que aparece mencionada en relación con la supuesta estrategia de acoso al entorno de Biedma. Su testimonio permitirá, además, contrastar ante el juez la información que ya habría facilitado a los investigadores de la Policía Nacional durante las pesquisas policiales, en las que confirmó que las supuestas cloacas socialistas habían contactado con ella con el fin de presionar a la magistrada extremeña.

Junto a esta citación, Pedraz ha acordado recabar documentación del procedimiento judicial que se siguió en Badajoz en relación con el caso de David Sánchez. Para ello, ha librado un exhorto al Tribunal de Instancia de Badajoz con el fin de que remita testimonio íntegro de las Diligencias Previas 965/2024, en particular de las actuaciones relacionadas con los intentos del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada de personarse como acusación popular.

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El juez también reclama la documentación relativa a los incidentes de recusación que Sáenz de Tejada promovió contra la propia Biedma durante la instrucción de la causa contra el hermano del jefe del Ejecutivo. La incorporación de estos escritos permitirá examinar los movimientos procesales que se produjeron en aquel procedimiento y determinar su posible relación con los hechos que ahora investiga la Audiencia Nacional.

La tercera diligencia acordada por Pedraz está relacionada con la identificación del responsable de un perfil en redes sociales denominado «José García Fernández». El magistrado ha requerido a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura para que remita el atestado policial en el que los investigadores identificaron al titular de dicha cuenta.

Defensa de Sáenz de Tejada Esta documentación permitirá incorporar a la causa las actuaciones policiales practicadas para determinar quién se encontraba detrás de ese perfil y qué relación podía tener con las publicaciones o señalamientos dirigidos contra la magistrada de Badajoz. Se trata de una cuestión sobre la que existe controversia, ya que la representación legal de Sáenz de Tejada ha negado que dicha cuenta le pertenezca o que él sea su autor.

Las tres diligencias acordadas por Pedraz responden a las peticiones formuladas ante el juzgado por el procurador Juan Manuel Gutiérrez Villatoro, en representación de Biedma. La magistrada había solicitado que se practicaran nuevas pesquisas para esclarecer los supuestos actos de hostigamiento contra ella y determinar si existió una estrategia dirigida a interferir en su labor como instructora de la causa contra David Sánchez.

Con estas nuevas actuaciones, Pedraz pretende avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados por Biedma. La investigación se centrará ahora, entre otras cuestiones, en el contenido de la declaración de la supuesta cabecilla del clan de los Rocho, prevista para el 24 de noviembre, la documentación del procedimiento tramitado en Badajoz y las conclusiones del atestado policial sobre la identidad del usuario del perfil «José García Fernández».