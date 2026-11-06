Las 69 vidas que se quedaron en Urda

De izquierda a derecha: Marta Shahbazi, bióloga; Fátima Báñez, exministra de Trabajo; Carlos Ortiz, director del colegio CEU Sanchinarro de Madrid; Adriana Marroquín, ingeniera; Patricia Hernández Haring, arquitecta; Mari Carmen Vázquez, arquitecta gallega; Tamara González, científica; y Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024

No son números. Son 69 vidas truncadas por un accidente ferroviario incomprensible que ha dejado familias rotas y muchas preguntas por responder. Buena parte de los fallecidos viajaban en los vagones 7 y 8 del