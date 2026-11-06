Las 69 vidas que se quedaron en Urda
REDACCIÓN / LA VOZ
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Trabajadores, turistas, una exministra, científicas, guardias civiles y policías forman parte de la dramática lista de víctimas de uno de los peores accidentes ferroviarios de España08 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No son números. Son 69 vidas truncadas por un accidente ferroviario incomprensible que ha dejado familias rotas y muchas preguntas por responder. Buena parte de los fallecidos viajaban en los vagones 7 y 8 del