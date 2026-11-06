La Fiscalía Europea y la UCO desatan una operación por fraude con fondos comunitarios en el tramo de la tragedia de Urda

Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario de Urda. Chema Moya | EFE

La Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desatado esta mañana una gran operación en la que se investiga un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, escenario de la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 muertos el pasado 28 de octubre. La UCO, según han informado fuentes de la investigación, desarrolla este viernes actuaciones en tres organismos públicos para recabar información sobre estas inversiones.

La operación afecta al ADIF, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. ADIF Alta Velocidad, precisamente este jueves, estuvo en el epicentro de otra operación de la UCO, esta vez vinculada a los supuestos amaños de obra pública de la trama Koldo y de José Luis Ábalos.

Leer más: La UCO apunta a que la novia de Ábalos blanqueó las mordidas de la trama con la compra de un piso en Vallecas

La operación de este viernes, sin embargo, no tiene nada que ver con los registros y detenciones del jueves. Es fruto del interés que el Ministerio Público comunitario, el European Public Prosecutor's Office (EPPO), ha puesto en el dinero europeo que España invirtió en la mejora de la línea férrea hacia Andalucía, después de conocer el accidente de Urda y con el antecedente cercano del siniestro de Adamuz en enero.

Según informa oficialmente la Fiscalía Europea, el operativo examina un «posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones» del corredor ferroviario donde se produjo el accidente.

La investigación, según precisa la nota oficial, «se inició por iniciativa propia de la Fiscalía Europea (ex officio)» y cuenta con el apoyo de los agentes de la UCO. El organismo comunitario explica que «esta confirmación excepcional se produce tras el gran interés público» y advierte de que «no se facilitarán más detalles en este estado de la investigación».

En realidad, la investigación abierta a raíz del siniestro del pasado octubre en Toledo es la segunda causa de la Fiscalía Europea sobre la misma línea ferroviaria en apenas ocho meses. La institución recuerda en su comunicado que «en marzo del 2026, la Fiscalía Europea puso en marcha otra investigación relacionada con la misma línea de tren de alta velocidad», meses antes de que se produjera el accidente de Urda.

Por el momento, la Fiscalía Europea no identifica los contratos concretos examinados en esta segunda investigación ni aclara si existen conexiones entre ambos procedimientos. Tampoco informa de personas investigadas, detenciones o registros domiciliarios.

La intervención de la Fiscalía Europea introduce una nueva vertiente penal en las investigaciones relacionadas con la tragedia. La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz mantiene abierta, bajo secreto de sumario, la causa destinada a esclarecer las circunstancias del choque entre el AVE de Renfe y el tren Iryo.

Aquella colisión se produjo a las 8.53 horas del 28 de octubre, después de una avería en el sistema de protección ferroviaria LZB. El AVE recibió desde el Centro de Regulación y Control de ADIF en Atocha autorización para reanudar la marcha con velocidad normal y terminó alcanzando al Iryo, que permanecía detenido ante una señal de entrada de Urda.

La investigación técnica de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) examina tanto el origen de la avería como la cadena de instrucciones posteriores y los posibles fallos organizativos y de los procedimientos de seguridad.

La línea Madrid-Sevilla estaba inmersa en un programa de modernización que incluía la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS nivel 2 y la renovación de instalaciones de señalización y control. Parte de estas actuaciones contaba con financiación europea, precisamente el ámbito sobre el que la Fiscalía Europea ha puesto ahora el foco.

En diciembre del 2021, la empresa tecnológica Thales anunció dos contratos para modernizar la señalización y los sistemas de protección ferroviaria de esta línea por un importe conjunto próximo a 98 millones de euros, sin IVA. Uno de ellos, valorado en cerca de 80 millones, contemplaba la sustitución de enclavamientos y la implantación del ERTMS nivel 2, con financiación comunitaria.

Leer más: Los peritos de Adamuz descubren otros tramos de la vía renovada con deformaciones similares a las que causaron el accidente

La Fiscalía Europea, que se define en su comunicado como «la fiscalía independiente de la Unión Europea», es responsable de «investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE». Por ahora no ha precisado si los contratos de Thales figuran entre los examinados en las diligencias abiertas este viernes.