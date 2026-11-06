Feijoo insiste en que el debate con los cuatro candidatos sea en Atresmedia y no en RTVE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, aseguró el miércoles que acudirá al debate a cuatro que organiza Atresmedia y para que el que se ha planteado la fecha del 26 de noviembre, a tres días de las elecciones generales. Según dijo, a él le gusta «cumplir los compromisos». «Aprovecho la ocasión para reiterar que yo voy a asistir al debate a cuatro organizado por Atresmedia. Ese es el compromiso: un debate en una privada, otro debate en otra privada y otro debate en la pública. A mí me gusta cumplir los compromisos», manifestó Feijoo en un encuentro en La Razón, que pertenece al grupo Atresmedia.

En concreto, la propuesta que estaba sobre la mesa hasta el momento era de tres debates, el cara a cara en Mediaset, un debate entre portavoces de los grupos parlamentarios en RTVE el 23 de noviembre y finalmente una cita a cuatro en Atresmedia el día 26, pero los socialistas optan porque este último formato se lleve a cabo en la cadena pública, según recoge Europa Press.

Así, el PSOE acepto un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, el 16 de noviembre en una cadena privada, pero quiere que el debate a cuatro, junto a los líderes de Vox y Frente Amplio sea en TVE y no en Atresmedia como pretendía el PP. El PP pidió a los socialistas confirmar la asistencia del presidente del Gobierno al cara a cara del día 16 con el líder de los populares en Mediaset y que «levante el veto» a Atresmedia para acudir a un debate a cuatro con, además de Feijoo, la candidata por Frente Amplio, Ada Colau, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Según informan fuentes del PP, el secretario general del partido, Miguel Tellado, remitió una carta a ambas compañías mediáticas para confirmar la asistencia de Núñez Feijoo tanto al cara a cara de Mediaset el 16 de noviembre como al debate a cuatro en Atresmedia el día 26.

Por otro lado, Radio Televisión Española (RTVE) propuso un plan informativo para la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre que incluye bloques solo para partidos con representación en el Congreso y en sus informativos de mañana, mediodía y noche y su matinal La Hora de la 1, dejando fuera al resto de sus programas de actualidad.

Según este plan, recogido por Europa Press, el Telediario Matinal, las ediciones del Telediario de las 15.00 y las 21.00 horas, y el programa La Hora de La 1, que encabeza Silvia Intxaurrondo, ofrecerán diariamente durante la campaña «un bloque de duración variable, que vendrá determinado por la actualidad informativa».