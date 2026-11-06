Feijoo adelanta a Sánchez y es el candidato preferido para gobernar tras el accidente de Urda

Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez, durante un debate en el Congreso. Borja Sanchez-Trillo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, es el candidato preferido por los españoles para ser el próximo presidente del Gobierno, según la última encuesta del Instituto Sondaxe, realizada entre los días 2 y 4 de noviembre.

El 31,6 % de los encuestados se inclina por Feijoo, frente al 30,5 % que opta por Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la reelección.

En el anterior sondeo, elaborado entre el 26 y el 28 de octubre, Sánchez era el preferido con un 31,7 %, mientras que Feijoo era la mejor opción para el 28,5 %.

En cinco días, el cabeza de lista del PP ha ganado 3,1 puntos y Pedro Sánchez ha perdido 1,2. Esos movimientos se producen en un contexto marcado por la catástrofe ferroviaria de Urda, ocurrida el 28 de octubre.

La encuesta incluye datos segmentados por el recuerdo de voto de las anteriores elecciones generales del 2023. Entre los electores del PSOE, el 75,4 % prefiere a Sánchez, aunque un 10 % se inclina ahora por Feijoo.

El candidato del PP retiene un apoyo del 83,5 % entre sus votantes hace tres años. Además es la opción preferida para el 50,4 % de quienes eligieron a Vox. Ambos porcentajes han aumentado con respecto al estudio demoscópico de octubre.

Feijoo cuenta con un apoyo del 39,1 % entre los nuevos electores, mientras que Pedro Sánchez alcanza un 32,6 %.

Los antiguos votantes de Sumar y de partidos nacionalistas optan en su mayoría por el número uno socialista, aunque con caídas relevantes con respecto a la encuesta de octubre. Entre los electores de ERC el apoyo baja casi 18 puntos, hasta el 57 %, y entre los de EH Bildu pasa del 90 % al 71,4 %.

El presidente del PP es el único que mejora su valoración con respecto a octubre. Su puntuación pasa de un 4 a un 4,1. Pedro Sánchez baja de un 3,8 a un 3,6. Santiago Abascal, el presidente de Vox, se mantiene en la nota de entonces, un 3,5.

Feijoo es el mejor valorado en el conjunto de la muestra, y especialmente entre los encuestados mayores de 44 años con diferencias de más de un punto. En las franjas de edad más jóvenes, Sánchez logra mejores calificaciones, pero con una ventaja más estrecha.

El próximo gobernante

El 49,8 % de los preguntados cree que el jefe de filas del PP será el próximo presidente del Gobierno, cuatro puntos más que en la oleada de octubre.

La expectativa de victoria de Pedro Sánchez ha caído de un 32 % a un 28,7 % desde entonces.

La percepción de que Feijoo alcanzará la presidencia es mayoritaria en todas las franjas de edad y supera el 53 % entre los varones y los mayores de 44 años. El 58,7 % de los nuevos votantes cree que el PP gobernará, mientras que el 23,9 % piensa que lo hará el cabeza de lista del PSOE.

Entre quienes votaron a Pedro Sánchez en el 2023, el 59 % confía en su reelección, pero el 31,7 % vaticina una victoria de Feijoo. El electorado del PP muestra mucha más confianza en las posibilidades de su candidato, con un 84,3 %, y entre los electores de Vox se sitúa en el 72 %.

El 53 % de los antiguos votantes de Sumar —formación que gobernó en coalición con el PSOE desde 2023— espera que Sánchez vuelva a gobernar.

Entre los nacionalistas, la confianza en su reelección es minoritaria. La mitad o menos de los electores de Junts, PNV, ERC o BNG esperan que sea reelegido. La excepción son los electores de Bildu, con un 71,4 %.

Estimación de voto

La encuesta del Instituto Sondaxe mantiene al PP como primera fuerza en estimación de voto con un 29,7 %, 3,4 puntos menos que en las generales del 2023. El PSOE lograría el 27,3 %, con una bajada de 4,4 puntos. La tercera fuerza sería Vox, con un 18,6 %, 6,2 puntos más.

El Frente Amplio alcanzaría un 7,1 %. Son 5,2 puntos menos que la marca de Sumar en el 2023. Solo el 37,2 % de quienes eligieron esa papeleta entonces optan ahora por la nueva formación que encabeza Ada Colau.

El BNG mejoraría su porcentaje con un 0,9 %, en lugar del 0,6 % del 2023. Entre los demás grupos nacionalistas, ERC sube un punto hasta el 2,9 %. El PNV pierde cuatro décimas y baja al 0,7 %. Solo el 40 % de quienes votaron a los jeltzales repetirán. Es la cifra más baja de los partidos tradicionales. Y Adelante Andalucía irrumpe con un 2,3 %.