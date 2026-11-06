La editora de «Ok Diario» precisa que los pagos a Koldo fueron por derechos de imagen

Exterior de la Audiencia Nacional, en una foto de archivo Diego Radamés / Europa Press

La empresa Dos Mil Palabras S. L., editora de Ok Diario, asegura que el pago de 242.000 euros a la defensa de Koldo García «fueron transferencias pactadas por la cesión de los derechos de imagen y propiedad intelectual para la elaboración de contenidos periodísticos y audiovisuales, formalizada por medio de un contrato de colaboración mercantil de fecha 26 de noviembre del 2025».

En un escrito remitido a La Voz, la editora asegura que dicho contrato «ya ha sido resuelto» y que los pagos «no guardan relación alguna con su defensa procesal en las distintas causas ante la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo a las que se ha enfrentado el exasesor de José Luis Ábalos».

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Koldo García Izaguirre está condenado a 19 años de cárcel por el caso de las mascarillas. Él, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Esa es la conclusión a la que llegaron en junio los jueces del Tribunal Supremo, que también impusieron al exministro una condena de 24 años y tres meses de prisión, en una sentencia dictada por unanimidad.

En el caso del comisionista (Aldama), el tribunal lo condenó a cuatro años y medio de cárcel, pero suspendió la ejecución de la pena al valorar su colaboración con la Justicia. El Supremo aplicó la atenuante de confesión «muy cualificada» por su «aportación al descubrimiento de los delitos» y únicamente le impuso la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La condena a Ábalos y Koldo estuvo en la línea solicitada por la Fiscalía, que pedía 24 años para el primero y 19 para el segundo, pero para Aldama pedía siete.