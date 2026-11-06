La Voz entra en El Príncipe, que acoge a la mayoría de migrantes ilegales en Ceuta: «A las dos me meto en casa y ya no salgo por miedo»
LA VOZ EN CEUTA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los vecinos de las barriadas de El Príncipe y Hadú denuncian un aumento del racismo en la ciudad hacia la comunidad musulmana: «Todos los racistas de Ceuta han salido del armario. Todos, todos, todos».07 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Hamido Mohamed Selam lo paran por la calle, le dan la mano, le reverencian con los dedos cubriendo el corazón. «As-salamu alaikum» y «buenos días». Musulmanes y cristianos. Todos le conocen como Frugui en