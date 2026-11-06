La Voz entra en El Príncipe, que acoge a la mayoría de migrantes ilegales en Ceuta: «A las dos me meto en casa y ya no salgo por miedo»

La barriada ceutí de El Príncipe, considerada una de las más peligrosas de Europa, acoge a la gran mayoría de migrantes que cruzaron desde Marruecos. En la imagen, casas e infraviviendas donde muchos residen hacinados. Manuel Varela

A Hamido Mohamed Selam lo paran por la calle, le dan la mano, le reverencian con los dedos cubriendo el corazón. «As-salamu alaikum» y «buenos días». Musulmanes y cristianos. Todos le conocen como Frugui en