El DNI digital servirá para identificarse en las próximas elecciones generales

MONICA IRAGO

La Junta Electoral Central autorizó en su reunión de este jueves el empleo del DNI digital para identificarse ante la mesa electoral en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Para hacerlo posible, desde el Ministerio del Interior se repartirán más de 60.000 terminales por todas las mesas electorales a fin de que estos dispositivos, con capacidad de lectura digital, cámara y navegador, permita votar a las personas que se identifiquen mediante la aplicación MiDNI.

Los votantes que vayan a votar con el teléfono móvil en vez de con el carné físico, deberán abrir la aplicación delante de la mesa y obtener, únicamente en ese momento, el código QR temporal provisto por Policía Nacional y que permite al presidente de la mesa certificar la autenticidad de los datos.

Más allá del DNI digital, los votantes podrán identificarse también a través de su permiso de conducir originales y el pasaporte, como está incluido en el manual de funcionamiento de las mesas electorales aprobado el pasado 27 de octubre por el Consejo de Ministros.

Derecho desde el 2 de abril

Esta medida que incorpora la Junta Electoral Central responde, en realidad, al nuevo derecho que poseen los ciudadanos desde el 2 de abril en el que se contempla la posibilidad de identificarse con el DNI digital en el teléfono móvil. Desde entonces, cerca de 2 millones personas han registrado sus datos de identificación en la APP y en casi todos los casos se ha activado el DNI digital.