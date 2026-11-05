Cristian Corvillo, el chófer de Sánchez que llegó a ser mano derecha de Ábalos

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este jueves al empresario Cristian Corvillo, conductor del vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017. RAFA ALCAIDE / EFE

Cristian Corvillo, que hizo de chófer de Pedro Sánchez en varias ocasiones durante su recorrido en un Peugeot para hacer campaña en las primarias del PSOE, apoyó al hoy secretario general del partido en su competición con Susana Díaz. El 16 de abril del 2017 publicó un mensaje en la red X, entonces Twitter, en el que afirmaba: «Siempre me decían que no era el momento. Pues se equivocaban, sí lo es y lo voy a aprovechar. Por mí y por vosotros, vota Pedro Sánchez». El texto iba acompañado de una imagen de Sánchez comiendo un plato de paella, sentado sobre unas piedras y bebiendo una cerveza. Corvillo estaba dolido porque había sido expulsado del PSOE de Córdoba y del de Andalucía.

Él y su hermano Rubén son naturales de la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo. Rubén llegó a ser cabeza de lista del PSOE en Villalobos (Zamora). Cristian se afilió al PSOE en el 2002 y era propietario de una empresa dedicada a prestar servicios de ayuda a domicilio que el Ayuntamiento de su pueblo ofrecía en virtud de la ley de dependencia. Fue vicesecretario general del partido en Peñarroya y llegó a postularse para ser alcalde de esa localidad, pero la dirección provincial se opuso a ello.

Corvillo apoyó la candidatura de Eduardo Madina en las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, pero luego respaldó al hoy presidente del Gobierno cuando disputó el liderazgo del partido a Susana Díaz. Fue entonces cuando ejerció de chófer ocasional de Sánchez bajo las órdenes de José Luis Ábalos, según publicó ayer El Español.

Una vez que Sánchez ganó aquellas elecciones internas, el expediente de expulsión de Corvillo desapareció. Desde entonces, actuó como mano derecha de Ábalos en Córdoba, después de que este fuera nombrado secretario de Organización del PSOE. Hablaba en nombre de Ábalos y tenía hilo directo con Ferraz.

Cuando Ábalos fue destituido de su cargo en el PSOE, Corvillo perdió toda influencia. Se enemistó entonces con Santos Cerdán, al que culpaba de la caída de Ábalos y al que llamaba «el gordo» o «el zampabollos». Aseguraba que también tenía que verlo caer.

El PSOE de Córdoba aseguró este jueves, sin embargo, que Cristian Corvillo no ostenta ningún cargo en el partido «más allá de su afiliación como militante de base» y afirmó que actuará «en consecuencia a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente en secreto de sumario».