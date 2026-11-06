Calama rechaza investigar a Zapatero por malversación por las joyas que recibió del rey saudí

José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin de las elecciones andaluzas. Nacho Frade | EUROPAPRESS

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación de caudales públicos por haberse quedado con unas joyas que, según el Ministerio Público, debía haber entregado a Patrimonio del Estado. El exjefe del Ejecutivo sostiene que recibió las piezas en el 2007 como regalo personal del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. La decisión no supone, sin embargo, el archivo de la investigación sobre el origen y la situación de las piezas, ya que el expresidente continúa investigado por presuntos delitos fiscales y de contrabando.

La decisión del instructor se fundamenta en que, en el momento en que supuestamente se produjeron los hechos, no existía ninguna disposición legal que estableciera que los regalos recibidos por los altos cargos en consideración a su puesto debían incorporarse automáticamente al patrimonio de la Administración. Por ello, considera que no puede atribuirse naturaleza pública a las joyas a efectos penales ni sostener una acusación por malversación sobre la base de una obligación que no estaba expresamente recogida en el ordenamiento jurídico.

Anticorrupción había solicitado ampliar la investigación para incluir este delito al considerar que, incluso aunque fuera cierta la versión ofrecida por Zapatero sobre el origen de las piezas, su conservación podría constituir una apropiación de bienes públicos. La Fiscalía se apoyaba para ello en la doctrina relativa a los bienes recibidos por una autoridad cuando están destinados a integrarse en el patrimonio de la Administración, aunque no se haya producido todavía su incorporación material o contable, así como en la jurisprudencia sobre la malversación de caudales públicos, que exige una apropiación con ánimo de lucro o una disposición de esos bienes.

Sin embargo, Calama entiende que la interpretación del ministerio público supone una construcción jurídica elaborada posteriormente, al proyectar sobre unos hechos del 2007 obligaciones que fueron establecidas expresamente con posterioridad. En este sentido, recuerda que no fue hasta la aprobación de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuando se estableció de forma expresa que los altos cargos no podían aceptar regalos que excedieran de los usos sociales o de cortesía y que aquellos obsequios de relevancia institucional debían incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente.

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El magistrado también descarta que pueda utilizarse como fundamento de la imputación el Código de Buen Gobierno aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 18 de febrero del 2005. Aunque aquel instrumento contenía pautas de conducta para los miembros del Gobierno y los altos cargos, Calama considera que tenía una naturaleza esencialmente ética y de autorregulación institucional, sin valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de determinados bienes ni para ampliar los elementos objetivos de un delito.

En su resolución, el juez advierte de que aceptar la interpretación defendida por Anticorrupción supondría convertir principios de buen gobierno o compromisos de conducta en auténticas fuentes de incriminación penal. Una posibilidad que considera incompatible con las exigencias del principio de legalidad, que impide castigar una conducta si no estaba previamente definida como delito en el momento de producirse los hechos.

Para reforzar su argumentación, Calama examina la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la malversación y subraya que los precedentes invocados por la Fiscalía responden a situaciones en las que los bienes ya tenían naturaleza pública, aunque todavía no hubieran sido incorporados materialmente a las arcas de la Administración. En esos supuestos existía un título jurídico previo que determinaba su adscripción necesaria al patrimonio público o una expectativa de adquisición expresamente reconocida por el ordenamiento.

La doctrina del Supremo trata de impedir, según explica el instructor, que una persona pueda eludir la aplicación del delito de malversación evitando voluntariamente la formalización contable de unos fondos que ya pertenecen o están destinados jurídicamente a pertenecer a la Administración. No obstante, esa jurisprudencia no permite concluir que cualquier bien recibido por una persona por razón de su cargo pase automáticamente a ser de titularidad pública.

La diferencia resulta determinante para el caso de Zapatero. Mientras que en los asuntos examinados por el Tribunal Supremo existía una obligación previa y jurídicamente exigible de incorporar los bienes al patrimonio de la Administración, en el supuesto de las joyas esa expectativa únicamente podría construirse, a juicio del magistrado, a partir de una normativa posterior o de un código de conducta sin eficacia normativa suficiente para integrar los elementos del tipo penal.

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Calama considera que aceptar la tesis de la Fiscalía supondría sancionar una conducta mediante una interpretación imprevisible y expansiva de la malversación, extendiendo el concepto de patrimonio público a un supuesto que no estaba contemplado por el legislador cuando sucedieron los hechos. El juez advierte de que el ciudadano no podía conocer razonablemente entonces que conservar un regalo de esas características pudiera constituir una apropiación de caudales públicos.

En consecuencia, el instructor concluye que, aunque la conservación de las joyas pueda suscitar reproches de naturaleza ética o política, no puede afirmarse que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por el mero hecho de haber sido recibidas en consideración al cargo. Al faltar, por tanto, uno de los elementos esenciales del tipo objetivo, descarta la ampliación de la investigación solicitada por Anticorrupción.

En otro auto, el magistrado ha acordado además paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria relativos a Rodríguez Zapatero, a su esposa y a sus hijas, así como al investigado Julio Martínez y a varias sociedades vinculadas a ellos. Esta decisión se enmarca en las actuaciones judiciales que afectan al entorno del expresidente y a las pesquisas sobre el origen y la situación patrimonial de las joyas intervenidas.