La acampada de Barcelona por la vivienda dejará sin luces de Navidad la plaza de Cataluña

Vista de la acampada por el derecho a la vivienda de Barcelona, que lleva más de un mes instalada en la plaza Cataluña. Andreu Dalmau | EFE

La plaza de Cataluña se quedará este año sin decoración navideña, incluida la iluminación. La acampada por la vivienda, que se mantiene en Barcelona a diferencia de Madrid, y la permisividad de su Ayuntamiento hacia sus organizadores impedirán que este espacio de la ciudad luzca uno de sus atractivos más potentes por estas fechas: las tradicionales luces de Navidad.

Fuentes del consistorio gobernado por Jaume Collboni, del PSC, apuntan que la gran cantidad de tiendas de campaña instaladas en la plaza hacen casi imposible que puedan instalar a tiempo el tinglado navideño, un montaje de autor especialmente diseñado para este lugar, por lo que tampoco puede ubicarse en otro punto.

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Collboni no quiere cargar con la decisión de desalojar la plaza, a tres semanas de las elecciones del 29N. La oposición, por su parte, no desaprovecha la ocasión para hurgar en la herida. Para el concejal del PP, Daniel Sirera, «Collboni prefiere ceder ante cuatro incívicos que defender a miles de barceloneses».

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También los comerciantes han puesto el grito en el cielo: «El comercio de Barcelona no se puede permitir perder la campaña de Navidad en la plaza Cataluña; desde Barcelona Oberta reclamamos desmantelar la acampada una vez pase la 11N para recuperar el espacio público y garantizar la iluminación navideña», apunta en X la asociación que agrupa a los principales ejes comerciales de la capital catalana. Los comerciantes confían aún en que el Ayuntamiento le dé la vuelta a la situación en el último momento, tras la huelga general del 11N.