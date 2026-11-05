La UCO desata una nueva operación dentro de una nueva pieza secreta del caso Koldo

Un agente de la UCO, en una foto de archivo M.MORALEJO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves una nueva operación dentro del caso Koldo, la investigación sobre la presunta trama de corrupción que operó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Las actuaciones, que incluyen requerimientos de información y otras diligencias, se desarrollan bajo secreto judicial. El operativo, según han revelado a este periódico fuentes de la investigación, está relacionado con una nueva pieza separada abierta el pasado martes, por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas adjudicaciones fraudulentas de obra pública a cambio de comisiones ilegales. La decisión judicial responde a un nuevo informe remitido ese mismo día por los investigadores de la Guardia Civil.

Una providencia de Moreno, a la que ha tenido acceso este periódico, acredita que el magistrado recibió el informe número 168/26 elaborado por el área de Delincuencia Económica de la UCO (IUAFAC). Acto seguido, ordenó «la apertura de una pieza separada».

El documento se incorpora a las diligencias previas 65/2023 de la Audiencia Nacional, concretamente a la pieza número ocho, dedicada a los contratos de obra pública. El secreto decretado sobre las nuevas actuaciones impide conocer por ahora el contenido del informe policial, las personas o empresas afectadas y el alcance del operativo desarrollado este jueves. La investigación de las adjudicaciones públicas tiene entre sus principales protagonistas al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. También figuran entre los investigados empresarios y antiguos responsables del departamento ministerial.

Leer más: El juez del caso Koldo pide la documentación intervenida en mayo a Cerdán y al PSOE

El procedimiento examina el supuesto favorecimiento de varias constructoras mediante adjudicaciones de contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas. Entre las empresas citadas en las resoluciones judiciales figuran Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos.

En un auto del pasado 22 de julio, Moreno situó parte de las adjudicaciones investigadas en Adif y la Dirección General de Carreteras. La resolución atribuye indiciariamente a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al antiguo director general de Carreteras Javier Herrero el papel de facilitadores de las operaciones presuntamente irregulares.

Una de las principales líneas de investigación gira alrededor de Servinabar, la empresa vinculada al empresario Antxon Alonso cuya relación comercial con Acciona examina la Guardia Civil. Los investigadores sospechan que Santos Cerdán y miembros de su entorno familiar pudieron beneficiarse de fondos de esa sociedad. Los informes policiales incorporados a la causa apuntan a que el 87,04 % de los ingresos de Servinabar procedía de Acciona o de proyectos vinculados con la constructora. La UCO también ha cuantificado en al menos 323.178,41 euros los beneficios que, según sus pesquisas, habrían disfrutado Cerdán y algunos familiares entre el 2015 y el 2024.

Leer más: Santos Cerdán pasa un año de viacrucis con tres piezas judiciales

La investigación patrimonial seguía activa en las últimas semanas. El 15 de octubre, Moreno ordenó recabar documentación y evidencias digitales intervenidas en el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra), así como información entregada por el PSOE a otro juzgado de la Audiencia Nacional, para profundizar en el origen de los ingresos del exdirigente socialista.

Seis días después, el juez incorporó también nueva documentación remitida por Acciona Construcción a petición de uno de los investigados. La empresa entregó facturas, partes de trabajo, controles de presencia y correos electrónicos relacionados con los servicios prestados por Servinabar en una unión temporal de empresas adjudicataria de una variante de Logroño.