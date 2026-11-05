La policía identifica en la frontera ceutí a dos altos cargos de las fuerzas marroquíes el día del cruce masivo

Asalto masivo a Ceuta a finales de julio Mohamed Siali | EFE

La Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha entregado un informe a la Audiencia Nacional en el que identifica a dos de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad de Marruecos desplegados en la franja fronteriza durante el intento de entrada masiva de migrantes irregulares a Ceuta registrado los pasados días 30 y 31 de julio del 2026 —jornada en la que accedieron más de 80.000 personas a la ciudad autónoma, desatando una grave crisis que todavía sigue sin resolverse—.

El documento policial sitúa sobre el terreno a Mohamed el Oualidi, jefe de la Policía de la Prefectura de Tetuán (Wali de Seguridad), y a Abdel Fattah el Sayed el Radi, supervisor general del área de M'diq-Fnideq (Rincón-Castillejos). La investigación se enmarca en el mandato judicial encomendado para esclarecer la autoría, planificación y coordinación de la movilización masiva que culminó con el cruce fronterizo, así como para analizar los vínculos existentes entre las distintas capas de actuación que intervinieron en la zona.

Para dar respuesta a la magistrada titular del juzgado, la Comisaría General de Información ha procedido a la recopilación, tratamiento y análisis minucioso de 73 materiales audiovisuales procedentes de fuentes abiertas, redes sociales y medios de comunicación marroquíes. El análisis pormenorizado de los primeros cinco vídeos seleccionados por los investigadores ha permitido poner nombre y apellidos a los mandos clave que asumieron el mando operativo en la zona de Fnideq y Castillejos durante el momento álgido de la crisis.

Según subraya el oficio remitido a la Audiencia Nacional, la presencia constatada de Mohamed el Oualidi y Abdel Fattah el Sayed el Radi supone situar en el lugar de los hechos al escalafón más alto de la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por Marruecos para el control fronterizo y el restablecimiento del orden público. Entre el material audiovisual objeto de análisis destaca un vídeo de 52 minutos emitido en directo por el canal de televisión marroquí TanjaNews TV.

En dicha grabación, realizada en las proximidades del paso de Bab Sebta y del paseo marítimo adyacente, se observa a ambos mandos paseando de paisano y de uniforme por las inmediaciones de la frontera en dirección contraria al puesto español del Tarajal. En la escena se distingue a Abdel Fattah el Sayed ataviado con pantalón vaquero, polo oscuro y calzado negro, portando en su mano derecha un equipo portátil de transmisiones (walkie-talkie) mientras mantiene intensas conversaciones y coordina movimientos junto al Wali de Seguridad de Tetuán.

En otras secuencias analizadas de medios como Al Maghreb Press o Haibapress, así como en grabaciones difundidas en plataformas digitales, Mohamed el Oualidi aparece ataviado con el uniforme formal de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquí, compuesto por traje chaqueta azul marino con divisas. Los agentes de la Comisaría de Información señalan que el jefe policial de Tetuán fue captado impartiendo directrices directas a grupos de migrantes sobre la dirección a la que debían dirigirse, así como recibiendo saludos de respeto y cumplidos formales por parte de ciudadanos e interlocutores en la zona.

Unidades de intervención

Asimismo, las grabaciones nocturnas y diurnas documentan cómo ambos jefes policiales interactuaban de forma constante con diferentes unidades de intervención. En los vídeos se observa a los dos mandos conferenciando con responsables de las Fuerzas Auxiliares marroquíes —reconocibles por sus uniformes verde militar— y girando órdenes gestuales de avance y despliegue a más de medio centenar de agentes antidisturbios equipados con cascos tácticos, escudos de protección y vehículos de control de masas aparcados junto a la valla fronteriza coronada con concertinas.

Los perfiles de los mandos identificados revelan su peso institucional en la estructura de seguridad del país vecino. Mohamed el Oualidi cuenta con una dilatada trayectoria al frente de comisarías clave en ciudades como Salé, Jemisset y Rabat, antes de ser nombrado en el 2019 máximo responsable (Wali de Seguridad) de la Prefectura de Tetuán, demarcación administrativa con competencia directa sobre el perímetro limítrofe con Ceuta. Por su parte, Abdel Fattah el Sayed el Radi, ascendido al rango de supervisor general en enero del 2022 tras dirigir la jefatura de Larache, ejerce desde el 2017 como jefe policial del distrito fronterizo de M'diq-Fnideq y ya figuraba reseñado en informes previos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Con el objetivo de garantizar la validez probatoria del material en sede judicial, los investigadores de la CGI procedieron a la descarga técnica y preservación digital de los archivos de vídeo, obteniendo los correspondientes códigos de autenticidad hash mediante el algoritmo SHA-256. Dichas actas de salvaguarda han sido adjuntadas íntegramente al oficio remitido al juzgado junto a un soporte informático con las secuencias íntegras y los fotogramas clave.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y continúa examinando minuciosamente la totalidad del soporte audiovisual almacenado. El objetivo de los agentes es concretar de forma precisa el rol operativo exacto que desempeñó cada uno de estos altos mandos durante las dos jornadas de presión migratoria, así como identificar al resto de mandos intermedios y colaboradores que aparecen en las imágenes integrando la estructura de mando sobre el terreno.