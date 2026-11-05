Ignació González, en su declaración por Lezo: «Jamás he pedido intervenir en favor de nadie»

Ignacio González y su abogada antes de declarar en la Audiencia Nacional. Isa Saiz | EUROPAPRESS

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González prestó ayer declaración en la Audiencia Nacional por su presunto papel en el caso Lezo, por el cual habría medrado entre la dirección de Canal Isabel II y una constructora para adjudicar a dedo a su hermano y su cuñado un contrato de obras por el que habrían percibido mordidas cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Según González, que estuvo seis meses en prisión provisional en el 2017, él nunca se involucró en ninguna adjudicación. «Jamás he pedido nada a nadie de la Comunidad de Madrid o de Canal de Isabel II ni de ninguna empresa para intervenir en favor de nadie ni me he apartado de las propuestas de los técnicos», testificó en sede judicial.

El caso gira en torno a una remodelación del depósito de agua de la avenida de Filipinas de Madrid propiedad de Canal Isabel II, mediante la cual se quería ejecutar la construcción de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto y que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros. Por aquel entonces, González tenía mano con la dirección de la compañía pública, e impulsó una modificación al concurso para que se retirara el helipuerto y el ajardinamiento y se hiciera un campo de golf de césped artificial.

La empresa pública que dirigía Ildefonso de Miguel aceptó presuntamente que la subcontratación para dicha remodelación se adjudicara a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados, José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E., estos dos últimos hermano y cuñado de Ignacio González.

En su declaración de ayer, el exdirigente del PP apuntó que no supo de la adjudicación a la empresa de sus familiares hasta que no se enteró a través de los medios de comunicación: «Pregunté al gerente de Canal de Isabel II si era verdad y por qué no se me había informado y me comunicaron que no constaba ningún familiar mío en la documentación, y mis familiares me dijeron que no participaron en nada del contrato del campo de golf y que entraron en TCT en el 2008 cuando esta empresa ya no tenía relación con el ente público».

Seis años de cárcel

Igualmente, Ildefonso de Miguel negó haber aceptado que la subcontratación se produjera a dedo para beneficiar a nadie. La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, su hermano y su cuñado y otros dos acusados, entre ellos el entonces gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, todos los cuales han negado haber cometido los delitos de cohecho que se les imputan.