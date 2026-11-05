El Gobierno llevará los decretos de vivienda a la Diputación Permanente para su convalidación el 12 de noviembre, un día antes del inicio de la campaña

Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso que votó los decretos en materia de vivienda. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Congreso revivirá una de sus batallas más encarnizadas en un formato de guardia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha fijado formalmente para el próximo 12 de noviembre, un día antes del inicio de la campaña electoral del 29N, la reunión de la Diputación Permanente con el objetivo de convalidar los dos decretos ley de vivienda, en una votación clave fijada un día después de la huelga general y en la víspera del arranque de la campaña electoral.

Para el Ejecutivo, esta votación no es un trámite más, sino un intento de suturar la herida política abierta a principios de octubre. El pasado 2 de octubre, el Pleno de la Cámara baja propinó al Gobierno un golpe demoledor al tumbar los dos decretos originarios de vivienda gracias al voto en contra de Junts, el PP y Vox. El primer texto decayó por 172 votos a favor frente a 178 en contra, mientras que el segundo evidenció una fractura aún mayor de la mayoría de la investidura al sumar el rechazo del PNV y Coalición Canaria (166 síes frente a 184 noes).

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Aquel fracaso parlamentario no supuso únicamente la derogación exprés de unas normas que apenas llevaban un día vigentes; significó el colapso definitivo de la viabilidad de la legislatura, precipitando que el jefe del Ejecutivo anunciase la disolución de las Cortes tres días después, el 5 de octubre, y la convocatoria anticipada de elecciones. Con el Parlamento disuelto, Sánchez reactivó de inmediato las medidas en el Consejo de Ministros, introduciendo modificaciones cosméticas —como una línea de avales públicos para la compra de primera vivienda— con la intención de esquivar el bloqueo del Pleno a través de la Diputación Permanente.

Una «cacicada»

La aritmética en este órgano de 69 miembros permitirá al Ejecutivo medir sus apoyos de forma asimétrica, contando previsiblemente con el respaldo de los peneuvistas para el decreto de rentas y desahucios, pero afrontando el rechazo de los nacionalistas al texto sobre prórrogas de contratos.

PP y Vox han calificado el uso de la Diputación Permanente para validar medidas ya rechazadas por el Pleno de la Cámara baja de «cacicada» y «fraude de ley». Por contra, el Gobierno aspira a acudir a las urnas habiendo blindado por decreto su programa social de vivienda en la víspera de la pegada de carteles.