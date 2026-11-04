Carlos Cuerpo: un economista de perfil técnico para sustituir al ministro tuitero Óscar Puente

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, asumirá las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente Marta Fernández | EUROPAPRESS

Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980) llegó al Ministerio de Economía sin un perfil político para sustituir a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. La confianza de Pedro Sánchez en este brillante economista discreto, que huye de cualquier polémica, se amplió después de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, abandonara el puesto para concurrir como candidata a las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo. Sánchez nombró entonces vicepresidente primero a Cuerpo, en un intento de rebajar la tensión y proyectar la imagen de un Gobierno centrado en la gestión y no en la batalla política diaria.

Formado en la Universidad de Extremadura, doctor en Economía y técnico comercial del Estado, Cuerpo ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en el 2008. Habla con fluidez inglés y francés y tiene conocimientos de alemán y japonés. Este hombre mesurado que sustituye al ministro tuitero Óscar Puente en Transportes preside, además, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, aunque con menos poder que Nadia Calviño, a la que Sánchez otorgó en su día plena confianza.

Promovido por Calviño

En el 2020 entró en el Gobierno como director general de Análisis Macroeconómico en el entonces Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Calviño lo promovió después a secretario general del Tesoro. Antes, había trabajado en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entonces presidida por José Luis Escrivá, que luego fue ministro y actualmente gobierna el Banco de España.

La carrera de Cuerpo fue meteórica en la Administración, pero fracasó en su intento de convertirse, en el 2025, en presidente del Eurogrupo, cargo al que fue promovido por Sánchez. De orígenes extremeños muy humildes, Cuerpo, casado y con una hija, rechazó encabezar la lista al Congreso por Badajoz.