Blocus suma ya 18 detenidos por promover disturbios y saqueos en varias ciudades españolas

Varios agentes de la Policía Nacional identifican a jóvenes en Madrid, ante la amenaza de actos vandálicos el 31 de octubre. Diego Radamés | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a 18 personas, 13 de ellas menores de edad, por su presunta relación con la organización y difusión de convocatorias para provocar disturbios y saqueos en distintas ciudades españolas. Los arrestos se han producido durante la última semana en el marco de una investigación sobre las actividades del grupo conocido como Blocus, que promovía este tipo de acciones, principalmente durante la noche de Halloween.

Las detenciones se han llevado a cabo en siete ciudades: Palma de Mallorca (cuatro), Málaga (cuatro), Valencia (tres), Barcelona (tres), Lleida (dos), Bilbao (una) y Sevilla (una). Entre los arrestados hay 16 hombres y dos mujeres, con distintos grados de implicación en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias.

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La investigación, que sigue abierta, comenzó a raíz de los disturbios registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre y no se descartan más detenidos. A partir de ese momento, los agentes detectaron que las amenazas se estaban extendiendo a otros puntos del país, entre ellos Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao y Mallorca.

Instrucciones para fabricar artefactos incendiarios

Según la Policía, los integrantes de estos canales utilizaban redes sociales y plataformas de comunicación digitales para organizar las acciones, señalar los lugares donde debían producirse y fijar sus objetivos. Algunos de los mensajes difundidos incluían instrucciones detalladas para fabricar artefactos incendiarios, como cócteles molotov, e incluso animaban a utilizar armas para generar el caos.

El operativo policial permitió localizar y cerrar los principales canales y puntos de conexión desde los que se transmitían estas indicaciones. Los agentes actuaron para frenar las convocatorias y evitar que los altercados se extendieran a otras ciudades, especialmente durante la noche del pasado 31 de octubre.

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A los arrestados se les atribuye, de forma presunta, su participación en delitos relacionados con la planificación de desórdenes públicos, la preparación de delitos contra el patrimonio y la pertenencia a un grupo organizado. La investigación apunta a diferentes niveles de implicación, desde la difusión de los llamamientos hasta la coordinación y dirección de las acciones.

La Policía Nacional ha señalado que el dispositivo contó con la participación de agentes de las brigadas de información de Valencia, Bilbao, Málaga, Barcelona, Lleida, Mallorca y Sevilla, coordinados por la Comisaría General de Información.