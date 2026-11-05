Ábalos pide al Constitucional que se anule su condena y que se suspenda ya el cumplimiento de la pena

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión EUROPAPRESS

José Luis Ábalos se presenta ahora como la víctima de un sistema judicial que, según su relato, lo condenó sin pruebas suficientes, lo juzgó sin garantías y lo mantiene injustamente entre rejas. El exministro de Transportes ha llevado al Tribunal Constitucional una durísima impugnación de la sentencia que le impuso 24 años y tres meses de prisión por corrupción en el caso mascarillas. Pide su anulación y su puesta en libertad mientras se resuelve el recurso.

El antiguo dirigente socialista, encarcelado desde noviembre del 2025, sostiene en su escrito que su condena descansa sobre las acusaciones de Víctor de Aldama, el comisionista que confesó haber pagado mordidas a cambio de contratos públicos y consiguió evitar la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia.

La defensa de Ábalos, ejercida por Marino Turiel, insiste de forma machacona en una idea: «Solo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena». A partir de ahí, argumenta que las pruebas utilizadas para respaldar al empresario dependen de su propia versión y carecen de corroboración independiente suficiente.

En particular, cuestiona las anotaciones encontradas en un archivo Excel de Aldama, supuestamente relacionadas con pagos ilícitos. El recurso recuerda que la propia sentencia admite, respecto a una de las entregas, que «no existe corroboración alguna» y sostiene que la identificación de Ábalos depende exclusivamente del comisionista.

El exministro denuncia además que De Aldama obtuvo ventajas penales extraordinarias. El Supremo le impuso cuatro años y seis meses de prisión, pero suspendió su cumplimiento durante cinco años, condicionado a que no vuelva a delinquir, informe periódicamente de sus actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

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Ábalos sostiene que la Fiscalía y el colaborador alcanzaron un acuerdo que, según la demanda, fue reconocido por la defensa de De Aldama pese a haberlo negado el Ministerio Público. También reprocha que no se practicara un estudio patrimonial que permitiera comprobar la capacidad económica del empresario para afrontar los pagos que confesó.

Otro frente de la impugnación apunta directamente contra la UCO. El recurso denuncia que la defensa nunca recibió el contenido íntegro de ninguno de los más de cuarenta dispositivos electrónicos intervenidos durante las investigaciones, sino únicamente el material seleccionado por los agentes.

Según la demanda, no se facilitó ningún dispositivo «ni clonado, ni expurgado, ni en bruto», lo que impidió contrastar las pruebas digitales utilizadas por las acusaciones. Cuestiona además la cadena de custodia y que se diera por acreditada la integridad del material a partir de las declaraciones de los propios investigadores.

El escrito también carga contra la valoración de las pruebas relativas a la contratación de la entonces novia del exministro, Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec. La defensa sostiene que el tribunal ignoró documentación sobre 3.684,23 horas imputadas a proyectos del ADIF y reportes correspondientes a 203 de 216 días.

Alega que la condena por aquellas contrataciones se construyó sobre la premisa de que «no es concebible» que se produjeran sin conocimiento del ministro. La defensa considera que esa deducción sustituye la prueba de su participación efectiva.

Ábalos también pretende invalidar el tribunal que lo juzgó. Recuerda que renunció a su escaño el 28 de enero del 2026, antes de la audiencia preliminar y de que se señalara la fecha del juicio. A su entender, aquella renuncia extinguió el aforamiento que justificaba la competencia del Supremo.

La sala mantuvo su competencia conforme a un acuerdo del 2014 que fija el momento determinante en la apertura del juicio oral. La demanda replica que «un acuerdo no jurisdiccional no puede crear un título de competencia ni restringir derechos fundamentales sin ley orgánica». Denuncia, además, que fue condenado en única instancia, sin posibilidad de recurrir ante un tribunal superior.

El exministro vuelve a cuestionar la imparcialidad de cinco de los siete magistrados sentenciadores. Alega que algunos participaron tanto en el archivo inicial de la investigación en el 2021 como en su reapertura en el 2024, y reprocha que los propios jueces rechazaran la recusación planteada contra ellos.

La impugnación también acusa al Supremo de imponer penas desproporcionadas. Recuerda que la sentencia ordenaba situarlas «en su mitad inferior», pero aplicó el máximo de prisión por determinados delitos de tráfico de influencias y el máximo de inhabilitación por cohecho continuado. La defensa denuncia que se utilizó su condición de ministro para agravar el castigo.

El recurso llega el mismo jueves en que la UCO ha vuelto a registrar su domicilio de Valencia dentro de otra investigación, dirigida por el juez Ismael Moreno, sobre presuntos amaños de obra pública. Los agentes también han reclamado documentación al ADIF Alta Velocidad y han efectuado varias detenciones.

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La sentencia que Ábalos pretende anular, dictada el 22 de junio, lo condenó a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Koldo García recibió 19 años y ocho meses. El Supremo consideró acreditado que ambos participaron en una trama que obtuvo beneficios ilegales mediante adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia.

Entre los hechos probados figura el pago de 10.000 euros mensuales durante 34 meses por parte de Aldama, además de beneficios inmobiliarios vinculados a la organización. El tribunal acordó decomisar 430.298 euros procedentes de los delitos de cohecho y obligó a Ábalos y Koldo a indemnizar solidariamente a Ineco y Tragsatec con 43.950,54 euros por la contratación de Jésica Rodríguez.