Vota y opina: ¿Crees acertada la elección de Carlos Cuerpo al frente del Ministerio de Transportes?

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. Es lo que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa. Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

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