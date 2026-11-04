El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por la entrada masiva en Ceuta

Fachada del Tribunal Supremo. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Tribunal Supremo ha archivado una querella de Vox y varias denuncias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros por los supuestos delitos de dejación de funciones y prevaricación administrativa en su gestión de la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales del pasado mes de julio.

En un auto recogido por Europa Press, el tribunal archiva la querella de la formación liderada por Santiago Abascal, así como tres denuncias de Manos Limpias y dos de particulares alegando que no disponen de elementos suficientes que «justifiquen dirigir ahora un procedimiento contra las personas querelladas y denunciadas».

En este sentido, el alto tribunal indica que las distintas calificaciones formuladas no dispensan de concretar la intervención de cada denunciado.

«Los documentos e informaciones recogidas en los escritos ponen de manifiesto la necesidad de examinar lo sucedido, pero no permiten trasladar, en este momento, la responsabilidad de lo sucedido a todas las personas aforadas que son denunciadas por el querellante y los denunciantes», subraya la Sala de lo Penal del Supremo.

No obstante, esta decisión «no implica una declaración definitiva de atipicidad de los hechos ni de inexistencia de responsabilidad penal de los denunciados o querellados», subraya.

Y remarca que «si de la investigación seguida» en la Audiencia Nacional por los sucesos «se desprenden datos objetivos que permitan individualizar una participación penalmente relevante de alguna persona aforada», corresponderá a la magistrada instructora, María Tardón, elevar al Supremo «la exposición razonada, para que resuelva sobre su competencia y la incoación del procedimiento».