Segunda dimisión tras Urda: cesa el jefe del ADIF

El expresidente del ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, el pasado 15 de abril durante unas jornadas sobre inversión en infraestructuras celebradas en el Colegio de Ingenieros de Caminos. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eludió llevar a cabo una crisis de Gobierno tras la renuncia a su cargo del exministro de Transportes, Óscar Puente, y dejó las competencias del ministerio en manos del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, según anunció en una comparecencia sin preguntas en la Moncloa.

Solo unas horas después de asumir la responsabilidad, el nuevo ministro de Transportes citó en su despacho al presidente del ADIF, Pedro Luis Marco de la Peña, persona de la confianza del ya exministro Óscar Puente, y este presentó su dimisión tras el accidente de Urda, en el que fallecieron 69 personas.

A la reunión asistió el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que, de momento, sigue en su cargo. El cese de Marco de la Peña había sido reclamado por la oposición y también por algunos de los socios del PSOE y por fuerzas sindicales como CSIF.

El hecho de que la dimisión de Puente tuviera lugar a menos de un mes de las elecciones generales hizo que el jefe del Ejecutivo resolviera la papeleta dejando el ministerio en manos de un miembro de su actual equipo.

El cambio de titular en la cartera supone una modificación notoria en el perfil del ministerio. Si Puente era un político muy activo en las redes sociales y aficionado a las polémicas, Cuerpo, sin carné del PSOE, es un político de perfil muy técnico y de gestión, que no entra en el cuerpo a cuerpo con la oposición.

En el Gobierno aseguran que la dimisión de Puente tras el accidente de Urda, que provocó la muerte de 69 personas, fue totalmente inesperada. «Cuando leas este mensaje, tu primera reacción va a ser de estupor. Cuando lo leas, yo estaré anunciando mi renuncia. Espero que no lo interpretes como una traición, sino como un acto de generosidad», le escribió Puente a Sánchez. «No se te ocurra, no lo hagas», respondió el presidente. Pero ya era tarde.

Sánchez había expresado con anterioridad su respaldo «absoluto» a que Puente continuara en el puesto. Pero la presión de sus propios aliados y las encuestas que manejaba el Gobierno, que apuntaban, al igual que las publicadas por varios medios, a una debacle socialista si Puente permanecía en el cargo, precipitaron el cambio de posición del exministro. Inmediatamente después del accidente, Puente había asegurado que no renunciaría porque su responsabilidad era seguir en el cargo para resolver la crisis abierta en el ministerio por el siniestro ferroviario. Según dijo entonces, su gestión no había influido en el choque de los dos trenes, que se saldó con la muerte de 69 pasajeros.

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«Honrar su gesto»

El Gobierno presenta la renuncia de Puente como una demostración de responsabilidad ante las críticas y exigencias de asunción de responsabilidades del PP y de Vox, así como de casi todos los partidos, salvo EH Bildu.

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Sánchez puso en valor la «dignidad» de Puente al renunciar al cargo y el «enorme respeto» hacia las víctimas que supone su abandono. «Hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente», señaló sobre su vicepresidente, asegurando que la labor de Cuerpo servirá para recuperar la «confianza» en el AVE. También indicó que ahora es deber del Ejecutivo «honrar» el gesto de Óscar Puente.