Los peritos de Adamuz descubren otros tramos de la vía renovada con deformaciones similares a las que causaron el accidente

Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz J.J. Guillen / Efe

La vía de Adamuz sigue dando sorpresas inquietantes. A poco más de un kilómetro de la soldadura cuya rotura centra la investigación de la tragedia ferroviaria del 18 de enero, los peritos judiciales han descubierto que otros desvíos presentan deformaciones preocupantes. Y todos pertenecen a la misma obra de renovación que el ADIF había recibido apenas un mes antes del accidente que dejó 46 muertos.

Los nuevos defectos han aparecido a entre uno y dos kilómetros del punto donde se fracturó el carril. Dos alcanzan una gravedad que exige intervenir para corregirlos y un tercero está en nivel de alerta. Pero hay una coincidencia todavía más comprometida: se parecen a las anomalías que ya habían detectado las inspecciones de octubre del 2025, tres meses antes de la catástrofe.

Así lo advierten los tres peritos designados por la jueza Cristina Pastor Recover, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), en un informe fechado el 28 de octubre al que ha tenido acceso Colpisa. Sus conclusiones ponen bajo la lupa la calidad y ejecución de las obras de renovación del ADIF en el entorno de Adamuz.

El informe está firmado por los tres peritos judiciales designados para investigar la tragedia: Ramón Ignacio Martínez Castilla, ingeniero de Caminos especializado en proyectos de obra civil y peritaciones; José Antonio Martínez Martínez, doctor ingeniero de Caminos y catedrático de Escuela Universitaria en la Universidad de Burgos, especializado en estructuras; y Miguel Ángel Moraleda Sánchez, ingeniero de Caminos. Los tres especialistas han encontrado semejanzas entre los desperfectos actuales y las deformaciones que ya registraba la vía antes de que un Iryo descarrilara en Adamuz y acabara colisionando con un Alvia que circulaba en sentido contrario.

«Es cuanto menos curioso», advierten los expertos al analizar las coincidencias. La expresión aparece en su respuesta a una petición del ADIF para realizar nuevos trabajos de mantenimiento en dos desvíos situados en la cabecera norte de la estación de Adamuz.

La historia comienza con una solicitud del administrador ferroviario del 20 de octubre. Adif comunica que necesita intervenir entre los kilómetros 316+900 y 317+500, en los desvíos identificados con los números 631 y 632. El objetivo es efectuar un bateo, una operación que permite corregir irregularidades de la vía ajustando su nivelación mediante el balasto que sostiene las traviesas.

Los peritos explican que hay que «renivelar y ajustar la rasante del carril» porque existen deformaciones en «al menos 3 puntos». Dos han alcanzado el llamado límite de intervención, que exige adoptar medidas correctoras, mientras que el tercero se encuentra en el límite de alerta.

Los tres especialistas respaldan la reparación. Consideran que las operaciones previstas son «de ineludible atención» y que pueden realizarse sin perjudicar su investigación. Sin embargo, al estudiar la documentación descubren una circunstancia que despierta sus sospechas sobre la renovación de la infraestructura.

Los desvíos que ahora necesitan reparaciones fueron renovados dentro del mismo contrato que incluyó el aparato A645, involucrado en la tragedia. Este último se encontraba junto al kilómetro 318+681, donde se produjo la rotura de la soldadura que unía el desvío con el carril existente.

«Es cuanto menos curioso que precisamente los aparatos de vía 631 y 632, sobre los que se actúa en este momento fueron igualmente objeto de la misma actuación», señala literalmente el informe. Los tres formaban parte del proyecto de renovación de desvíos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Y la coincidencia va más allá de pertenecer a una misma obra. Los expertos comparan los defectos actuales con los que revelaron las inspecciones ferroviarias realizadas en octubre del 2025 en las inmediaciones de la soldadura fracturada.

Aquellas mediciones habían localizado una deformación clasificada en nivel de alerta, pero con valores «muy cercanos a la catalogación de Nivel de Intervención». Es decir, la infraestructura ya presentaba irregularidades importantes antes del accidente, aunque en aquel momento todavía no habían alcanzado formalmente el umbral que ahora superan dos de los nuevos puntos examinados.

«Circunstancia análoga»

Los peritos destacan expresamente que «esta circunstancia es análoga» a la encontrada en los desvíos 631 y 632. Las anomalías anteriores aparecían en el otro hilo de carril de la misma vía, muy cerca del lugar de la fractura, por lo que la similitud no demuestra que esas deformaciones provocaran la rotura.

Pero la comparación abre interrogantes sobre el resultado de los trabajos que Adif acababa de dar por terminados. El administrador había recibido oficialmente la obra el 19 de diciembre del 2025. Apenas treinta días después se produjo el descarrilamiento.

Es una circunstancia especialmente delicada para la gestión ferroviaria defendida por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Una renovación destinada a mejorar la infraestructura quedó bajo investigación después de la tragedia y ahora sus propios desvíos vuelven a necesitar correcciones por deformaciones que recuerdan a las detectadas antes del siniestro.

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Todavía en garantía

«Esta circunstancia nos lleva a preguntarnos», escriben los peritos al referirse a los trabajos de renovación ejecutados por el ADIF. Recuerdan que las obras continúan en periodo de garantía, establecido en dos años desde su recepción.

La situación resulta todavía más compleja porque el tramo ferroviario fue objeto de una reconstrucción de emergencia después del accidente. Los expertos necesitan determinar qué anomalías existían antes de la tragedia, qué trabajos se realizaron después y por qué la infraestructura vuelve a presentar defectos que obligan a intervenir.

Por eso reclaman toda la documentación de las inspecciones de la vía, conocidas técnicamente como auscultaciones, realizadas en un tramo de algo más de cinco kilómetros alrededor del lugar del accidente, entre los puntos 315+974 y 321+098.

Quieren conocer especialmente las mediciones efectuadas durante las obras, antes de que fueran entregadas. Y reconocen una carencia significativa: «solo tenemos los resultados de los realizados en octubre de 2025». Es decir, disponen de las últimas inspecciones anteriores a la tragedia, pero carecen de los registros precedentes que permitirían reconstruir la evolución de las deformaciones.

Tampoco tienen los documentos completos de la reconstrucción posterior al siniestro. Solicitan el expediente de la obra de emergencia con la que se rehízo la infraestructura, «de la que no tenemos ninguna documentación», según reconocen expresamente en su informe.

Dudas también con el balastro

Las dudas también alcanzan al balasto, las piedras sobre las que descansan las traviesas y que contribuyen a mantener la vía correctamente nivelada. Los expertos comprueban que el ADIF les ha facilitado documentación del lote correspondiente a la base de Calatrava, cuando el suministro que necesitan investigar procede de Hornachuelos.

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Exigen, por ello, el expediente administrativo completo del lote correcto, las especificaciones técnicas, el plan de control de calidad y los ensayos efectuados cuando se recibió el material. Son documentos necesarios para comprobar qué se suministró y qué controles superó antes de incorporarse a la infraestructura.

La jueza Pastor Recover ha respaldado estas peticiones. En una providencia del 30 de octubre, dictada apenas dos días después del informe, autoriza el mantenimiento solicitado y concede al ADIF tres días para entregar las auscultaciones, los documentos de la reconstrucción de emergencia y los expedientes del balasto.

La magistrada reclama expresamente que esa documentación se presente «de forma clara y ordenada». Los peritos quieren utilizarla para elaborar su dictamen sobre el accidente, especialmente sobre las obras y las condiciones de la infraestructura en los meses anteriores al descarrilamiento.