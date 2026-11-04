Óscar Puente asume al fin su responsabilidad política

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su renuncia al cargo tras el accidente ferroviario de Urda y también su renuncia a ser candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre. Antes, se había enfrentado en el Congreso a la petición de dimisión de todos los grupos, excepto EH Bildu, en su comparecencia en la Diputación Permanente. Puente guardó su anuncio para su última intervención, a pesar de que desde el Gobierno, se había asegurado previamente que no renunciaría y sería candidato.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», dijo Puente, en lo que supone un giro radical en su anunciada decisión de continuar en el cargo.

Una semana después del accidente que provocó la muerte de 69 personas, el ministro aseguró que con su renuncia pretende «estar a la altura» de su partido y de los que le precedieron. «De los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria», añadió. Pese a su dimisión, Puente no asumió durante su comparecencia ninguna responsabilidad en esta tragedia.

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La dimisión del ministro llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que «no es asumible» que un país como España tuviera dos accidentes de tren con víctimas en menos de un año. Puente había informado a Sánchez de su decisión de dimitir como ministro de Transportes solo unos minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia.

Tras el anuncio, Sánchez afirmó que «Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado». «Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista», señaló en un mensaje en la red social X. «Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero», señaló.

Fuentes del Gobierno afirmaron que ha hecho «un ejercicio de responsabilidad política por partida doble»

«Ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas. Acto seguido, ha renunciado a su cargo por voluntad propia», explicaron

«Demuestra así que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales. Puente renuncia en una semana después de dar la cara, dar soluciones y cumplir con su deber. Otros, que hoy dan lecciones, no dieron ninguna de esas cosas por su país. El Gobierno agradece al Ministro Puente su integridad y su altura de Estado y se compromete a seguir trabajando para restablecer la confianza en nuestra Alta Velocidad», concluyen desde el Ejecutivo

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«La decisión sobre mi futuro la tomé en los primeros minutos en los que se produjo la tragedia, en cuanto tuve conocimiento de ella, así se lo hice saber en primer lugar a mi familia», sostuvo el ministro, en abierta contradicción con lo que anunció tras el accidente.

«Esta decisión la hago pública hoy, en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional una vez cumplido el trabajo más urgente e inaplazable: realizar las primeras pesquisas que nos ayuden a entender lo que ha sucedido mientras auxiliamos a las víctimas, adoptar las primeras medidas para resarcirlas y mejorar en la medida de lo posible la seguridad de nuestro sistema ferroviario en el corto plazo», explicó.

«No era esta sin duda la única decisión posible, pero es la única que yo hubiera estado dispuesto a tomar», recalcó Puente. «A las personas que me han mostrado su apoyo estos días, que se que me quieren o me aprecian, quiero que entiendan que esta es una medida necesaria y positiva. No es ningún drama ni hay que hacer un drama de ello, drama sin duda es el de las víctimas, sus familias, sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver; la de los heridos», continuó para explicar su decisión. «Quiero que todos ellos sepan una cosa: sé que mi dolor no puede equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno es tan grande como el mío», recalcó.

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«Afrontamos un momento crucial como país. Es un momento de dolor colectivo, pero el dolor no debe paralizarnos ni hacernos caer en la desesperanza, y menos aún entregarnos a los que solo quieren sacar provecho para alcanzar el poder y arrebatarnos lo que ha costado tantas décadas de esfuerzos conquistar», concluyó. Seguirá figurando como cabeza de la lista del PSOE por Valladolid en las papeletas del próximo 29N, a pesar de su dimisión.

Antes de hacer su anuncio, el ministro desgranó un paquete de medidas de seguridad que incluyen, entre otras, la obligación de que cada decisión que tome un controlador tenga que ser confirmada por otro trabajador. Habrá también, sostuvo, nuevas tecnologías en los centros de control del tráfico del ADIF. Según aseguró, se van a mejorar también las condiciones de trabajo del personal del ente en todos los centros en España.

Anunció que va a haber una «revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad» de la línea Madrid-Sevilla, por parte de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, y eso implicará una reducción del número de frecuencias hasta los primeros meses del 2027. Respecto a por qué no está implantado el sistema ERTMS en la línea de Madrid a Sevilla tras el accidente de Adamuz, recordó que tras el accidente de Angrois se tardó diez años en implantarlo en el AVE a Galicia.

Los reproches de los partidos en el Congreso

PP

«Qué bien se le da explicar por qué muere la gente»

«Qué bien se la da explicar porqué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitarlo», le espetó a Puente la diputada del PP Ester Muñoz, que le acusó de confundir «la obligación de responder de sus actos con la habilidad para justificarlos». Recordó que pocos días antes del accidente de Urda el ministro se dedicaba a «bailar y reírse de los incidentes que sufren a diario los usuarios y los maquinistas». Cuestionó también que a las pocas horas del siniestro se filtraran audios del controlador, lo que es un reflejo de la «deshumanización de su forma de hacer política», que es «nauseabunda». Antes de conocer su renuncia, indicó que «su dimisión no es suficiente pero llega tarde, 116 vidas tarde», pidiendo al ministro que «saque sus manos» del Ministerio de Transportes.

VOX

«¿Puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas?»

La diputada de Vox Pepa Millán dijo que para lo que ha dicho el ministro «ya tenemos el telediario» y es mejor que se hubiera callado cuando dijo que «el tren vive en España el mejor momento de la historia». «¿Puede conciliar el suelo con 116 muertes a sus espaldas?», le preguntó. «¿Cuántos muertos más hacen falta para que alguien adopte alguna responsabilidad?», insistió, recalcando que no debería haber llegado ayer como ministro y que a nadie le importa si Puente cree que va iba vivir «un calvario». Le reprochó también que haga «chistes y vídeos burlándose de los españoles». Aseguró que Vox va a «hacer que pague ante un tribunal» y, tras su intervención, abandonó la sala.

SUMAR

«Déficit histórico de inversión»

Juan Antonio Valero, de Sumar, cuestionó la liberalización del sistema y «el déficit histórico de inversión heredado de Rajoy con plantillas sobrecargadas». «Los servicios públicos no tienen que ser rentables», sostuvo. Defendió que se contraten más trabajadores y se mejoraren las condiciones laborales. «Hablamos de la vida de la gente y ahí no hay rentabilidad que valga», sostuvo. Su compañera Verónica Martínez Valero pidió la dimisión de Puente que no pidieron, según explicó, tras el accidente de Adamuz. «No hablamos del primer accidente, sino de una acumulación de hechos dramáticos que solo se puede atribuir a un modelo de gestión, y esa sí es su responsabilidad» finalizó la diputada de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno.

ERC

«Se ha jugado a la ruleta rusa»

Gabriel Rufián, de ERC, dijo que Puente es «un buen político» y da la cara «bastante más que lo que hemos tenido hasta ahora». Pero indicó que debe renunciar. «¿Qué pediríamos si fuera un ministro del PP el que tuviera más de cien muertos encima de la mesa?, preguntó. Afirmó que el ministro «no es lo importante» y su continuidad «es una distracción». Cuestionó la liberalización del sistema ferroviario y señaló que lo importante es «si la alta velocidad es segura y eficiente». «La respuesta es inequívocamente que no», se respondió, indicando que cuando en un mismo tramo hay cuatro subcontratas «estás jugando a la ruleta rusa». «Y si bajas la inversión en mantenimiento es una ruleta rusa con más de una bala», afirmó.

JUNTS

«Se piensa más en inaugurar que en cuidar»

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, señaló que se ha pensado «más en inaugurar vías que en cuidar las que ya están hechas». Preguntó cómo el Gobierno no se ha dado cuenta de que esto era «insostenible». «Los responsables son los diferentes gobiernos españoles, del PSOE y el PP», aseguró, criticando que se inviertan 55.000 millones de euros en el AVE cuando Cercanías lleva a «nueve de cada diez pasajeros».

BILDU

«Queremos arrimar el hombro»

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, pidió que no se utilice a las víctimas y expresó su voluntad de «arrimar el hombro para conocer lo ocurrido y que no vuelva a ocurrir». Fue la única que no cuestionó la gestión de Puente y estimó que la investigación está en fase inicial y de momento hay «más preguntas que respuestas», por lo que no se debe «prejuzgar ni señalar responsabilidades». «No participaremos en las dinámicas electorales de señalar a los responsables», recalcó.

PNV

«Ahora toca dimitir»

Mikel Legarda, del PNV, dijo que el ministro está obligado a hacerse cargo de toda la responsabilidad por lo ocurrido». «No se aferre a la confianza del presidente ni a su carácter», le dijo, porque se encuentra enfrentado a «un juicio de confianza ciudadana que ha perdido y pretende recuperar a marchas forzadas». «Ha perdido el tren de la confianza y ya no tiene remedio» por lo que «lo que toca es dimitir». Legarda sostuvo, sin embargo, que el deterioro de las líneas ferroviarias «no viene de ahora, viene de una década».

PODEMOS

Pide la renacionalización

Ione Belarra, de Podemos, arremetió contra la liberalización «salvaje» del sistema ferroviario, que, según dijo, han criticado los sindicatos ferroviarios. Afirmó que Puente debe irse para que se pueda recuperar la confianza en el sistema y después se debe «renacionalizar».

BNG

Critica el «pacto de la curva» de Angrois

Néstor Rego, del BNG, preguntó por qué las reformas en los protocolos de seguridad que ahora se anuncian no se implantaron tras el accidente de Adamuz. «Al igual que en Angrois, no fue un error humano», sostuvo, criticando lo que llamó el «pacto de la curva» entre el exministro del PSOE José Blanco y la exministra del PP Ana Pastor tras aquel accidente.