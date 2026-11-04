El líder del PP busca ministro para Transportes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios. La exconselleira Ethel Vázquez, a la derecha, con chaqueta celeste. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Aunque la batalla electoral no ha hecho más que comenzar y el equilibrio final de fuerzas es un misterio, la crisis de Urda ha puesto sobre la mesa un debate dentro del PP del que Alberto Núñez Feijoo ha intentado aislarse desde el 2023: el del Ministerio de Fomento.

Tradicionalmente, en la política española, ese puesto está reservado para los principales escuderos de los líderes o los que están relacionados con la organización del partido a nivel territorial. Así fue con José María Aznar, cuando la cartera quedó en manos de su número 2, Francisco Álvarez Cascos, o con José Luis Rodríguez Zapatero, que entregó las llaves de la principal área inversora a José Blanco en el tramo final de su mandato. Mariano Rajoy se decantó por una leal colaboradora, Ana Pastor, y más tarde por un ingeniero con trayectoria en el sector privado, Íñigo de la Serna. Pedro Sánchez volvió a optar por el peso orgánico en el partido para elegir, con funestos resultados, a José Luis Ábalos primero y a Óscar Puente después. Ambos llenaron todos los organismos oficiales de personal afín y con escasa o nula experiencia. Algunas de las contrataciones están incluso bajo la lupa de las investigaciones judiciales.

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Ahora, Feijoo parece dispuesto a reorientar el tipo de altos cargos si le toca gobernar. Ayer, en una comparecencia pública, el líder del PP aseguró que «ya tengo en mente un perfil para ministro de Transportes», aunque, fiel a su estilo, no dejó atisbar ni la más mínima pista sobre la persona con la que contaría para un área clave y bajo sospecha por las tramas de corrupción y las deficiencias de gestión. «Yo tengo en la cabeza un perfil de un buen ministro de Fomento, sin duda», afirmó en el Desayuno Informativo de Europa Press, donde recordó que lleva años trabajando con un equipo en materia de infraestructuras.

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Feijoo defiende la necesidad de contar con un ministro —hombre o mujer— que conozca el funcionamiento del departamento desde el primer momento. «Necesitamos un ministro de Fomento que llegue aprendido», avisó antes de insistir en que debe ser alguien «que sepa de lo que habla».

Entre las quinielas aparece, tras una reunión sectorial la semana pasada, la exconselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez, retirada de la primera línea política desde hace meses tras retornar a su puesto de funcionaria. Ella es de la máxima confianza de Feijoo, pero no la única aspirante de uno de los sillones más codiciados del futuro Gobierno.