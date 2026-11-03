El juez Llarena cierra el sumario contra Puigdemont para que el Supremo le aplique la amnistía

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, tras realizar una declaración institucional, a 6 de octubre del 2026, en Waterloo (Bélgica). Belga | EUROPAPRESS

Puigdemont ya tiene el camino casi despejado para su regreso a España tras nueve años en Bélgica, donde huyó tras proclamar la independencia de Cataluña. El magistrado del Tribunal Supremo que instruyó la causa del procés, Pablo Llarena, notificó ayer a las partes el auto que deja sin efecto el procesamiento del ex presidente de la Generalitat y de los dos exconsejeros también fugados, Toni Comín y Lluis Puig. En el documento de cuatro páginas dirigido a la Sala de lo Penal, Llarena declara concluso el sumario respecto de los tres encausados y anuncia la remisión del expediente para que sea esta quien resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y el eventual sobreseimiento de las actuaciones en virtud de la aplicación de la ley de amnistía. En concreto, manifiesta que la Ley Orgánica 1/2024 y la interpretación que de esta hizo la mayoría del Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 6 de octubre, que dio amparo a la exconsejera Dolors Bassa, «impiden mantener el procesamiento». En otro auto, también notificado el martes, el magistrado rechaza los recursos interpuestos por Puigdemont y Comín, pendientes de resolver, que pedían el traslado de la causa a los tribunales catalanes.

En cualquier caso, el instructor deja claro que, pese a la sentencia del TC, todavía «subsisten los indicios de participación» de Puigdemont, Comín y Puig, que dieron pie a su procesamiento el 21 de marzo del 2018. Llarena recuerda que «se les atribuyó utilizar las facultades de los cargos que ostentaban en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para organizar y financiar con fondos públicos el referendo del 1 de octubre del 2017, desatendiendo las prohibiciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de una actuación dirigida a imponer unilateralmente la independencia de Cataluña al margen del orden constitucional y del propio estatuto de la comunidad autónoma», remarca.

Leer más: Oriol Bartomeus: «El efecto electoral de Puigdemont y su vuelta tiende a cero»

Señala a los progresistas del TC

También dice que «estas apreciaciones conservan el alcance indiciario propio del procesamiento, sin constituir una declaración de culpabilidad». Y vuelve a señalar a la mayoría progresista del TC al declarar que «la imposibilidad de continuar la persecución penal no deriva, por tanto, ni de una despenalización de la malversación y de la desobediencia para el resto de casos análogos que puedan cometerse, ni de la desaparición de los indicios que sustentaron el procesamiento contra los encausados, sino de la decisión legislativa de amnistiar las concretas conductas investigadas y del alcance atribuido a esa decisión por la mayoría del Tribunal Constitucional».

Ahora, el último trámite del largo periplo judicial de la ley de amnistía tendrá lugar en la Sala de lo Penal del Supremo. De los siete magistrados que juzgaron el procés solo siguen en activo Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena y Antonio del Moral.