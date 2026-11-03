El Gobierno anuncia una línea de ayudas para Urda aún sin cumplir en Adamuz

Una grúa levanta uno de los vagones de los trenes accidentados en Urda (Toledo). Ismael Herrero | EFE

El ya exministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes las primeras medidas tras el siniestro ferroviario en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas. La línea de ayudas es similar a la que se acometió el enero pasado por la tragedia de Adamuz. El presidente de la Asociación de Víctimas, Mario Samper, aseguró que varios afectados denuncian que aún tienen ayudas pendientes de cobro, principalmente debido a problemas burocráticos. Además, añadió que no se siguió «ningún criterio lógico de necesidad», por lo que «hay personas que están muy mal económicamente y todavía no las han recibido». Estas son las principales medidas acordadas en el consejo de ministros y anunciadas por Óscar Puente.

Un segundo controlador

En situaciones «degradadas». Esta coyuntura se dio en el accidente de Urda, con el sistema LZB caído. Para situaciones de este tipo, el Gobierno quiere que haya un segundo controlador que supervise y valide las decisiones del principal responsable. Según informa Colpisa, una consigna del ADIF del 2025 contemplaba la incorporación «siempre que sea posible» de personal auxiliar cuando este contexto generase una elevada carga de trabajo.

Las ayudas económicas

Similares a las del siniestro en Córdoba. El Gobierno destinará 30 millones de euros para esta partida. La mitad de ellos serán ayudas directas para los afectados: cobrarán 72.121 euros los familiares de personas que perdieron la vida en el siniestro. La horquilla es más amplia para los pasajeros o tripulantes que resultaron heridos: desde los 2.400 a los 84.141 euros. El Ejecutivo dispondrá de otros 72.121 euros por persona afectada en concepto de anticipos, en ambos casos libres de impuestos. Por otro lado, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del Ejecutivo. En total, las familias de los fallecidos podrán obtener hasta 216.000 euros. Además, el Gobierno desplegará oficinas para atender a las víctimas, y un sistema de asistencia a domicilio para aquellos que no puedan desplazarse presencialmente a estos espacios habilitados.

Portaequipajes

Medida pendiente desde Angrois. El Ministerio de Transportes del dimitido Óscar Puente revisará medidas de seguridad pasiva, como la opción de instalar en los vagones portaequipajes seguros. La propuesta ya formó parte del paquete de iniciativas del Ministerio de Fomento en el 2013, con Mariano Rajoy (PP) en el Gobierno, aunque nunca llegó a implantarse. Ahora, lo recupera el actual Ejecutivo, que anunció una auditoría interna para valorar intervenciones de este tipo.

Sistema ertms

Un año de tardanza. El Ejecutivo desplegará en toda la línea Madrid-Sevilla el sistema de seguridad ERTMS 2 y realizará una auditoría «extraordinaria e inmediata» de todos los mecanismos de prevención. Llevará a cabo la investigación la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Ambas actuaciones deben estar finalizadas a principios del próximo año. La implantación total de este sistema, de finalizarse a tiempo, se cerraría un año después de lo previsto inicialmente. La adjudicación de esta mejora se produjo en el 2021, con un plazo que debía concluir a principios de este año.

Condiciones laborales

Tras las críticas de los sindicatos. Óscar Puente presumió de aumentar el número de profesionales de las plantillas de profesionales. Aseguró que, en la última década, pasaron de 1.008 a los 1.762 de la actualidad. El Gobierno planea seguir en esta línea y revisar las jornadas de descanso de los controladores, especialmente si han estado expuestos a situaciones críticas. El Sindicato de Circulación Ferroviaria criticó que los controladores asumen una carga excesiva de trabajo y, en ocasiones, no cuentan con la experiencia necesaria.

Inteligencia Artificial

Agente y gemelo digital. Se creará un agente de Inteligencia Artificial y un modelo gemelo digital de la red para supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorizar conversaciones entre maquinistas y controladores, con el fin de facilitar el trabajo de los empleados y minimizar la posibilidad de un fallo humano.

La línea entre Madrid y Sevilla reabrirá con menos trayectos

El Gobierno ha puesto en marcha un plan para mejorar la seguridad en la alta velocidad ferroviaria, tras el accidente de Urda (Toledo), que pasa por reducir temporalmente las frecuencias Madrid-Sevilla sin recortar plazas, una doble validación en centros de control para reforzarla e incrementar las plantillas, además de introducir mejoras tecnológicas. Antes de comparecer en la Comisión Permanente de las Cortes este martes, Puente anunció que se ha solicitado autorización judicial para reiniciar la reconstrucción de las vías en el lugar donde se produjo la colisión entre el Alvia y el Iryo, en la que fallecieron 69 personas, y calculó unos diez días de plazo para reanudar el tráfico ferroviario desde que se obtenga dicho permiso. Aunque los daños, afectaron a algo más de 40 metros de tramo, se actuará en un entorno de unos 400 metros por prudencia, afirmó el ya exministro.

Entre otras medidas, se prevé reducir el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla —aunque manteniendo el número de plazas— hasta completar el despliegue del sistema ERTMS y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.