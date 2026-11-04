Feijoo ve «un teatrillo» la dimisión de Puente y afirma que Sánchez ya lo sabía

Feijoo, en un imagen de archivo Daniel Gonzalez | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha apuntado este miércoles que la comparecencia de ayer del ya exministro de Transportes Óscar Puente, en la Diputación Permanente en el Congreso, fue «un teatrillo» y ha afirmado que está convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya sabía que iba a dimitir.

En una entrevista en Antena3, Feijoo ha afirmado que lo de ayer fue un «teatrillo» que concluyó en el «prime time, a las nueve y cinco o y siete para entrar en los telediarios» y decir que se va. «Es una forma indigna de irse», ha dicho. Preguntado por si no creía que Puente, como aseguró él mismo, le comunicara a Sánchez unos minutos antes de anunciarlo su decisión, Feijoo ha afirmado: «evidentemente que no».

Feijoo ha dicho que durante los últimos días José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha hecho «el trabajo de campo» y, «finalizadas las encuestas», estaba claro que el Gobierno iba a tomar la decisión de que Puente dimitiera porque las encuestas «les daban una caída por debajo de los cien escaños».

El candidato por el PP a la presidencia ha afirmado también que Sánchez, «por dignidad política», tendría que irse también. «Esta legislatura no debería haber comenzado y por dignidad política esta legislatura, en el caso de que comenzase, debería haber acabado hace tiempo», ha agregado.

El hasta este martes ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el martes su dimisión y su renuncia también a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del próximo 29 de noviembre, porque un ministro de Transportes «no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año».

Puente informó de su renuncia al término de una comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (Toledo), que se produjo el paso miércoles y ha dejado, al menos, 69 víctimas mortales.