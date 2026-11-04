El edil del PP denunciado por el delegado del Gobierno en Cantabria declara ante la Guardia Civil en calidad de detenido

Pedro Casares en una imagen de archivo. Pedro Puente Hoyos | EFE

El concejal del PP de Ruesga denunciado por una agresión al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha declarado este miércoles ante la Guardia Civil en calidad de detenido. En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Benemérita han subrayado que, tras las diligencias, el presunto agresor ha sido puesto en libertad.

Y es que, Casares interpuso este lunes una denuncia contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad denunció que el edil se acercó a él recriminándole la postura socialista sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.