Carlos Cuerpo asume la gestión del Ministerio de Transportes tras la dimisón de Óscar Puente

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo Javier Lizón | EFE

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. Es lo que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa. Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

«El vicepresidente ha demostrado una enorme capacidad de gestión e integridad, y un talante que nuestra política y país necesitan. Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el exministro Puente», ha dicho Sánchez al hacer el anuncio.

La decisión llega después de la dimisión de Óscar Puente. El ministro de Transportes anunció este martes por sorpresa su renuncia tras cuatro horas de comparecencia y al constatar su soledad. Solo EH Bildu y el PSOE le habían mostrado su apoyo tras el accidente ferroviario de Urda, con 69 muertos. Puente guardó su anuncio para su última intervención, a pesar de que desde el Gobierno, se había asegurado previamente que no renunciaría y sería candidato.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», dijo Puente.