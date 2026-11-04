Los cambios de opinión de Puente en el «calvario» de seis días que acabó con su adiós al Gobierno

Óscar Puente, el martes en la Diputación Permanente del Congreso. Juan Barbosa | REUTERS

«Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter», dijo Óscar Puente el viernes. Su particular Gólgota llegó este martes en la Diputación Permanente del Congreso, donde anunció su dimisión.