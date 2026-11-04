Los cambios de opinión de Puente en el «calvario» de seis días que acabó con su adiós al Gobierno
SANTIAGO
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Modificó su relato sobre la seguridad ferroviaria, el error del centro de control del ADIF y su futuro en apenas una semana05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter», dijo Óscar Puente el viernes. Su particular Gólgota llegó este martes en la Diputación Permanente del Congreso, donde anunció su dimisión.