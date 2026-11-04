Los cambios de opinión de Puente en el «calvario» de seis días que acabó con su adiós al Gobierno

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Óscar Puente, el martes en la Diputación Permanente del Congreso.
Óscar Puente, el martes en la Diputación Permanente del Congreso. Juan Barbosa | REUTERS

Modificó su relato sobre la seguridad ferroviaria, el error del centro de control del ADIF y su futuro en apenas una semana

05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter», dijo Óscar Puente el viernes. Su particular Gólgota llegó este martes en la Diputación Permanente del Congreso, donde anunció su dimisión.

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