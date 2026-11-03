Vota y opina: ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Feijoo de desconvocar la huelga general prevista para el 11 de noviembre?

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, este martes durante un Desayuno Informativo de Europa Press. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido a los sindicatos que reconsideren la huelga general del próximo 11 de noviembre y retiren la convocatoria, que coincide con la campaña de las elecciones del 29N. El candidato a la presidencia del Gobierno considera que, después del accidente de Urda, mantener la protesta supondría un error y dañaría la imagen de las organizaciones sindicales, al asociarlas de forma permanente con Pedro Sánchez. «Antes era incomprensible; 69 muertos después, es un grave error», ha señalado durante un desayuno informativo de Europa Press.

El candidato popular ha defendido que las huelgas generales no deben dirigirse contra quien no gobierna y ha sostenido que el accidente ha dejado al descubierto «debilidades profundas del sistema», cuya responsabilidad política atribuye exclusivamente al Ejecutivo. Aunque ha asegurado que no pretende abrir un frente con los agentes sociales, ha advertido de que mantener la convocatoria debilitará la reputación y la capacidad de interlocución de los sindicatos con el futuro Ejecutivo. Y tú, ¿estás de acuerdo con la propuesta de Feijoo de desconvocar la huelga general?

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