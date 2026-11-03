Vota y opina: ¿Crees agotadas las responsabilidades políticas por la tragedia de Urda con la dimisión de Puente?

Reunión del CECOPI en Castilla-La Mancha tras el accidente de Urda Fernando Calvo | EFE

Seis días después del accidente ferroviario de Urda, donde han fallecido al menos 69 personas, Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes al finalizar una comparecencia de cuatro horas en la Diputación Permanente del Congreso. «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», declaró Puente, nombrando también la tragedia de Adamuz.

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