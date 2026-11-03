¿Quiénes son los candidatos al Congreso y al Senado en Galicia? Consulta nuestro buscador

Jornada electoral en un colegio electoral de O Milladoiro, Ames. XOÁN A. SOLER

Un total de 897 candidaturas concurrirán a las elecciones legislativas del próximo día 29 de noviembre tras ser proclamadas por las Juntas Electorales Provinciales, que han anulado un total de 32 listas por no cumplir los compromisos formales que establece la Ley Electoral.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la proclamación de 535 listas al Congreso, frente a las 556 que se presentaron, lo que implica que se han anulado un total de 21 candidaturas para la Cámara Baja.

Estas son las listas que presentan los partidos al Congreso en Galicia.

Para el Senado se presentaron 373 candidaturas y finalmente solo concurrirán 362 tras la criba de las juntas provinciales, que han anulado once listas. En la relación de candidaturas publicadas en el BOE, consultada por Europa Press, figura la no proclamación de las listas de Comuns-Front Ampli en Gerona y Lérida, pues la coalición de izquierdas acordó con el PSC no presentarse finalmente a la Cámara Alta, pese a que inicialmente habían registrado candidaturas. Además, tras el análisis de las juntas provinciales han caído varias listas de la Falange Española de la JONS, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) y Por un Mundo más Justo, entre otras formaciones extraparlamentarias.

Estas son las listas que presentan los partidos al Senado en Galicia.

Además, por primera vez en unas elecciones, se exige la paridad electoral, de tal forma que las listas al Congreso y al Senado estén integradas por hombres y mujeres ordenados de forma alternativa, lo que se conoce como listas cremallera. Hasta los comicios pasados, se seguía el llamado principio paritario, que implicaba que ningún grupo de sexo podía tener más del 60 % ni menos del 40 % de los puestos en cada tramo de cinco nombres.