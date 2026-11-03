Primera denuncia contra Puente en el Supremo por revelar datos del accidente de Urda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario en Urda Ismael Herrero / Efe

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afronta una primera denuncia penal por su actuación tras la tragedia ferroviaria de Urda. El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) presentó este martes un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta divulgación de información reservada sobre el accidente que el pasado 28 de octubre causó 69 muertos en Toledo. La organización, encabezada por su secretario general, Alfonso González Arias, considera que el ministro pudo incurrir en un delito de revelación de secretos o informaciones reservadas, contemplado en el artículo 417 del Código Penal, y plantea también la eventual aplicación del artículo 466, relativo a la revelación de actuaciones judiciales declaradas secretas.

La denuncia pone el foco en la actuación de Puente durante las horas posteriores al siniestro. El ministro reconoció públicamente a primera hora de la tarde del mismo miércoles 28 que había escuchado las grabaciones de las conversaciones entre los responsables de circulación del ADIF y los maquinistas implicados. Incluso anticipó detalles de su contenido y señaló una decisión adoptada en el Centro de Regulación y Control de Atocha como desencadenante del choque.

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«Hemos escuchado las grabaciones», admitió durante una comparecencia en las instalaciones ferroviarias de Atocha, horas antes de que tres medios de comunicación difundieran fragmentos de aquellas conversaciones. Puente había llegado al centro hacia las 9.40 y, según su propio relato, había examinado los registros del accidente. El ministro calificó de errónea e inexplicable la decisión de autorizar al AVE 2080 de Renfe a reanudar su marcha después de que una avería del sistema de protección automática LZB provocara la detención de seis trenes. El convoy de Renfe terminó alcanzando por detrás a un Iryo que permanecía inmovilizado.

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Las grabaciones difundidas aquella noche corroboraron una parte sustancial de la reconstrucción que Puente había realizado horas antes. En ellas se escuchaba cómo desde Atocha se autorizaba al maquinista del AVE a desconectar y volver a conectar el LZB y continuar «con marcha normal», pese a las dificultades del sistema de seguridad.

65 segundos

La publicación de los audios tuvo otra particularidad. Las tres noticias aparecieron en las páginas web de El País, elDiario.es y la Cadena SER en un intervalo de apenas 65 segundos, entre las 21.00.05 y las 21.01.10, según los metadatos de las publicaciones. Para entonces, la jueza que investiga la tragedia, Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Orgaz, ya había decretado el secreto de las actuaciones y ordenado proteger las pruebas del accidente, incluidas las cajas negras y la documentación del centro de control.

El origen de la filtración continúa sin esclarecerse. Las grabaciones procedían de los sistemas del ADIF, y la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (Aitat) confirmó posteriormente que sus investigadores habían escuchado las comunicaciones y recogido copias durante sus primeras actuaciones. Puente reconoció haber escuchado las grabaciones horas antes de que tres medios las difundieran prácticamente al mismo tiempo

El nuevo escrito de Alferro introduce una vertiente penal centrada específicamente en el comportamiento del ministro. El artículo 417 castiga la revelación por autoridades o funcionarios de secretos o informaciones conocidas por razón de su cargo que no deban divulgarse. Su aplicación exige acreditar que los datos estaban sujetos a reserva y que se produjo una divulgación penalmente relevante.

El otro precepto invocado, el 466, se refiere a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. En este caso, resulta especialmente relevante establecer cuándo se dictó el auto judicial y si la información divulgada estaba comprendida en las actuaciones protegidas. La comparecencia ministerial de la tarde precedió a las publicaciones nocturnas de los audios.

Otra conversación

Puente reveló, además, la existencia de otra conversación que no aparece entre los tres fragmentos difundidos. Según explicó, un maquinista de un tren diferente advirtió al responsable de circulación de que una orden para continuar con marcha normal debía sustituirse por otra de marcha a la vista, que obliga a circular con las precauciones necesarias para poder detenerse ante un obstáculo.

El ministro sostuvo que el controlador aceptó la corrección. Esa conversación ha cobrado especial interés porque plantea interrogantes sobre las comprobaciones realizadas en Atocha durante la incidencia y sobre el conjunto de grabaciones disponibles. Su contenido íntegro no figuraba entre los tres audios publicados aquella noche.

Alferro ya había cuestionado públicamente la actuación ministerial. En un comunicado del 30 de octubre denunció que se estuviera señalando a un trabajador cuando todavía no se habían esclarecido las causas del accidente y criticó la aparición de conversaciones que permitían identificar a empleados ferroviarios.

«¿Quién las ha difundido y con qué finalidad?», preguntaba el sindicato, que también reclamaba responsabilidades en los niveles superiores de gestión de la seguridad ferroviaria. La organización sostiene que los fallos de los sistemas automáticos pueden dejar a los trabajadores expuestos a situaciones de riesgo que deben prevenirse mediante procedimientos y medidas de protección.

Denuncia anterior

La actuación de Alferro se suma a otra denuncia presentada el 30 de octubre por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ante la magistrada de Orgaz. Aquel escrito solicitaba investigar el origen de la filtración e invocaba también el artículo 417.1 del Código Penal, aunque no dirigía ninguna acusación personal contra el ministro.

La organización sindical reclamaba que se investigue cómo unas comunicaciones vinculadas a una causa declarada secreta terminaron difundidas y que se depuren las eventuales responsabilidades. La denuncia quedó registrada en el tribunal el viernes, sin que conste públicamente una resolución sobre su tramitación.