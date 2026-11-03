Óscar Puente, el ariete electoral de Sánchez que se había convertido en un activo tóxico

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso FERNANDO VILLAR | EFE

«Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esa gravedad en menos de un año». Con esta frase, tras cuatro horas de comparecencia extraordinaria ante la Diputación Permanente del Congreso, Óscar Puente (Valladolid, 1968) daba su último golpe de efecto y decía adiós al Gobierno y a su candidatura en las elecciones del 29N. La renuncia respondía a un clamor. A una petición consolidada de fuerzas de la oposición y de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Y llega como consecuencia de la tragedia de Urda, con 69 muertes, y la previa de Adamuz, con 46, que obligó a parar y redefinir la carrera de la cita con las urnas.

Puente, conocido por su actividad agresiva en las redes sociales, en especial en X (la antigua Twitter), iba a ser el principal ariete electoral de Pedro Sánchez, pero se había convertido en un activo tóxico. Y ha tenido que dar un paso a un lado. El vallisoletano ha cedido la cartera de ministro y una futura acta en el Congreso: iba a ser cabeza de lista por su provincia, Valladolid. ¿Cuál es su principal legado? La polémica. Se vio envuelto envuelto en numerosas controversias desde su llegada al ministerio. Cuando un grupo de familiares de las víctimas el accidente mortal de Adamuz acudió a su despacho para exigirle responsabilidades por lo sucedido, acabó respondiendo: «Yo no he soldado el raíl».

El ministro tiene el récord de reprobaciones parlamentarias de un miembro del Gobierno. El pasado mes de febrero fue reprobado por séptima vez en las Cortes gracias al voto favorable del PP y Vox, y a la abstención de Junts, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y Coalición Canaria. En total, ha sido reprobado tres veces en el Congreso y otras cuatro en el Senado, en donde el PP disponía de mayoría absoluta. El Congreso también lo reprobó por incumplir la ley para mejorar la calidad y la seguridad del sistema, y por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad del tráfico.

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En el arranque de la precampaña, antes de Adamuz, Óscar Puente había sido muy polémico por por su participación en una promoción del programa Cara al Show, en La Sexta, presentado por Marc Giró. Puente aparece entrando en un ascensor y, cuando le preguntan adónde va, responde: «A la sexta, por favor». Cuando el ascensor se avería, una voz anuncia que el elevador «estará parado más tiempo del habitual». Puente responde: «Vaya por Dios, como que no teníamos bastante con la Renfe». «Perdonen, he tenido una bajada de tensión. Una pastilla y subiendo otra vez», dice una voz. Tras ese sonido, Giró comienza a bailar y el ministro Puente ejecuta también unos pasos de baile junto al espectador.

Unos días después ocurrió la tragedia en Urda. Puente, casi siempre hiperactivo en las redes, enmudeció. No volvió a adoptar el tono que lo hizo famoso y muy criticado por sus rivales políticos. El mismo que llevó en su día a Pedro Sánchez a recomendarle que se buscara un community manager. No lo recuperó en la comparecencia en la que anunció su dimisión. Con la confianza en la red ferroviaria (de la que era el máximo responsable) quebrada, quiso mostrar empatía con las víctimas: «Quiero que todos ellos sepan una cosa. Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío».

Pero dejó claro que su marcha sirve a su partido, el PSOE, y debe interpretarse también en clave electoral: «Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Todos somos una pequeña parte de algo mucho mayor». Por cuestiones logísticas, su nombre figurará en las papeletas, pero no estará en el próximo parlamento. ¿Se abstendrá de hacer campaña?