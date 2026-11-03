El Gobierno avisa de un caos electoral el 29N si el Supremo extiende el veto al sufragio a otros 190.000 nacionalizados

Personas esperando a acreditar en la embajada de México ser descendientes de exiliados. Sáshenka Gutiérrez | EFE

El Gobierno se opone a que el Tribunal Supremo extienda la suspensión del derecho al voto a otro colectivo de casi 190.000 españoles nacionalizados al amparo de las leyes de memoria del 2007 y el 2022. La Abogacía del Estado advierte de que identificar ahora a los posibles afectados desbordaría la capacidad de los consulados y pondría en peligro el desarrollo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, hasta el punto de poder comprometer el escrutinio.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo han presentado sendos escritos de alegaciones contra las nuevas peticiones de Vox e Iustitia Europa, que pretenden ampliar las medidas cautelares ya acordadas por el Supremo sobre 163.020 españoles residentes en el extranjero. Ambas formaciones reclaman que las restricciones alcancen también a los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad por la denominada ley de nietos.

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Según los datos aportados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 189.578 personas han obtenido la nacionalidad por esta segunda vía, contemplada en el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, el Gobierno sostiene que actualmente resulta imposible determinar cuántas de ellas figuran en el censo exterior y podrían verse afectadas por la nueva suspensión.

La Abogacía alerta de que extender las restricciones condicionaría el proceso electoral «en sus trámites legalmente establecidos» e «incluso pudiese afectar al escrutinio final que haya de realizarse y proclamarse, por cuanto pudieren existir sufragios emitidos pero pendientes de computar». La aplicación de las nuevas medidas introduciría, según el Ejecutivo, una situación de «inseguridad» e «indeterminación» a menos de cuatro semanas de las elecciones.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó el pasado viernes adoptar la ampliación de manera inmediata y sin escuchar previamente a las partes afectadas. En su lugar, abrió un plazo de tres días para presentar alegaciones, que concluye este martes.

El nuevo frente judicial afecta a un supuesto distinto del que motivó la intervención del alto tribunal en septiembre. La Ley de Memoria Democrática de 2022 permitió adquirir la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados, pero también reconoció ese derecho a los hijos mayores de edad de quienes se habían nacionalizado mediante esa misma norma o la Ley de Memoria Histórica del 2007.

Proyectar la prohibición

Vox e Iustitia Europa consideran que la suspensión acordada para los progenitores debe proyectarse también sobre los hijos cuya nacionalidad deriva de ellos. La controversia se concentra en aquellos casos en los que el padre o la madre obtuvo la nacionalidad mediante la interpretación administrativa que el Supremo ha puesto bajo sospecha.

La Abogacía rebate ese planteamiento y sostiene que las nuevas pretensiones exceden nuevamente el objeto de los procedimientos judiciales, iniciados contra un acuerdo de la Junta Electoral Central de julio del 2026. Recuerda que ninguna sentencia ha declarado ilegal la adquisición de la nacionalidad de los afectados y que la instrucción de Justicia de octubre del 2022 tampoco constituye el objeto directo de los recursos.

A esa objeción jurídica se suma otra de carácter práctico. Los cerca de 190.000 nacionalizados comprenden dos colectivos diferentes: los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la ley del 2022 y los descendientes de quienes se acogieron a la legislación del 2007. El segundo grupo, insiste el Ejecutivo, resulta completamente ajeno a la controversia que examina el Supremo.

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Los servicios jurídicos del Gobierno recuerdan que la anterior Ley de Memoria Histórica permitió nacionalizar a un número considerable de personas. Para demostrarlo, recuperan una comparecencia parlamentaria del 2011 del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que cifró en 187.076 las personas que habían adquirido la nacionalidad mediante aquella legislación.

Por tanto, la Abogacía considera imprescindible distinguir el origen de las nacionalizaciones antes de adoptar cualquier decisión. Asegura que entre los posibles afectados existe un número indeterminado de ciudadanos cuyos expedientes proceden de una legislación anterior y son ajenos a las irregularidades que denuncian los recurrentes.

El principal obstáculo es la identificación individual. Vox e Iustitia Europa pretenden que el Gobierno entregue una relación nominal de los electores acogidos a este supuesto, identifique a sus progenitores y determine la vía concreta por la que estos consiguieron la nacionalidad española.

«Imposible cumplimiento»

La Abogacía considera esa exigencia de «imposible cumplimiento». Alega que «esa relación nominal que se interesa no existe» y que, además, habría que reconstruir los vínculos familiares y el procedimiento de nacionalización de cada uno de los afectados. Recuerda que identificar al primer colectivo sometido a las medidas cautelares ya exigió «un mes y medio de trabajo ininterrumpido».

La nueva petición llega después de que el Supremo confirmara el 12 de octubre las restricciones inicialmente acordadas el 10 de septiembre. Aquellas resoluciones suspendieron los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados por el primer supuesto de la ley de 2022, mientras se resuelve el fondo del litigio.