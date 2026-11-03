El ADIF recurrirá a la inteligencia artificial y a un doble controlador humano para vigilar la seguridad tras la tragedia de Urda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes la implantación de inteligencia artificial para detectar anomalías en los centros de control del ADIF y un nuevo sistema de doble supervisión humana para evitar que una orden equivocada pueda desembocar en otra tragedia ferroviaria. Las medidas llegan seis días después del choque de Urda, con 69 muertos en el balance inicial, y nueve meses y medio después del accidente de Adamuz, que causó 46 fallecidos.

El Gobierno pretende introducir herramientas informáticas capaces de identificar situaciones anómalas, advertir de posibles errores y facilitar las decisiones de los controladores. También modificará los protocolos para que, cuando fallen los sistemas automáticos de protección, las autorizaciones de circulación deban ser verificadas por un segundo trabajador.

El anuncio supone una intervención directa sobre los procedimientos y las herramientas de los centros de control del ADIF, cuyo funcionamiento está bajo investigación tras el accidente de Urda. Aquella mañana, un fallo del sistema LZB dejó varios trenes detenidos y la posterior gestión de las autorizaciones de circulación terminó con un AVE de Renfe empotrado contra un Iryo inmovilizado.

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Puente ha presentado el programa como un plan extraordinario de seguridad ferroviaria, articulado alrededor de tres ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control y seguridad y recursos humanos. El ministro ha reconocido la necesidad de afrontar las deficiencias que han quedado expuestas tras los dos siniestros del corredor Madrid-Sevilla.

«Los organismos internacionales sitúan el sistema ferroviario español entre los más seguros del mundo», ha defendido antes de admitir que los accidentes «demuestran la necesidad de mejorar la seguridad». «Debemos reconocer, y lo hacemos, la gravedad de la situación», ha añadido.

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La medida tecnológicamente más novedosa será la creación de un agente de inteligencia artificial y una réplica digital de la red ferroviaria. Ambos instrumentos estarán destinados a detectar anomalías, anticipar incidencias y analizar las comunicaciones entre los maquinistas y los responsables de circulación.

El propio Puente ha reconocido la incertidumbre que acompaña a esta apuesta tecnológica. «Nos adentramos en un terreno ignoto», ha señalado, al explicar que desconoce aplicaciones equivalentes en otros sistemas ferroviarios.

Sin calendario

La iniciativa abre así una nueva línea de trabajo cuya utilidad efectiva dependerá de su desarrollo, las pruebas de seguridad y su integración con los procedimientos de circulación. En las declaraciones facilitadas no se concreta todavía el calendario de implantación de estas herramientas ni el alcance de las decisiones que podrán supervisar.

Más inmediato resulta el anuncio de un nuevo programa informático para los centros de regulación y control del ADIF. Incorporará «alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas, un sistema de checklist de validación y una presentación visual mejorada». Se pretende que los responsables de circulación puedan identificar con mayor facilidad la posición de los trenes, el estado de las vías y las instrucciones cursadas a los maquinistas. Precisamente esos tres elementos forman parte de las incógnitas que examinan los investigadores de la colisión de Urda.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ya advirtió, en su informe preliminar del 29 de octubre, de que la cadena de averías, instrucciones y actuaciones pudo conducir al accidente «sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias». El organismo investigador ha puesto expresamente bajo examen los posibles factores «organizacionales y procedimentales» que pudieron contribuir a agravar la situación. Sus conclusiones todavía están pendientes y las hipótesis permanecen abiertas.

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Uno de los episodios centrales de aquella mañana fue la autorización transmitida a las 8.36 al maquinista del AVE 2080 para que reanudara la circulación «con marcha normal» después del fallo del LZB. El tren terminó alcanzando al Iryo, detenido ante la señal de entrada de Urda, a una velocidad inicialmente estimada entre 160 y 200 kilómetros por hora.

La nueva supervisión cruzada pretende impedir que decisiones de tanta trascendencia dependan exclusivamente del criterio de un controlador. «Se introducen mecanismos de validación cruzada. Todas las validaciones en el centro de control, cuando no haya la asistencia de los sistemas de bloqueo automático, deberán estar validadas por un segundo operador humano», ha anunciado Puente.

El cambio resulta particularmente significativo porque el ADIF ya disponía de instrucciones específicas para afrontar situaciones de circulación degradada. Una consigna de enero deL 2025 exigía comprobar que el cantón de bloqueo estuviera libre de trenes antes de autorizar determinadas reanudaciones de la marcha tras una avería.

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La misma instrucción contemplaba la incorporación de personal auxiliar cuando la situación degradada generase una elevada carga de trabajo. Establecía esa posibilidad «siempre que sea posible», además de obligar a adoptar otras precauciones operativas.

La tragedia ha obligado al ministerio a plantear ahora nuevas barreras sobre procedimientos cuya aplicación y eficacia ya debían garantizarse. La investigación deberá determinar cuáles fallaron en Urda, qué información tenían los controladores y por qué las medidas existentes no impidieron la colisión.

El plan incluye también una reducción temporal de las frecuencias ferroviarias en la línea Madrid-Sevilla hasta que entre en servicio el sistema europeo ERTMS de nivel 2, cuya implantación completa se sitúa ahora previsiblemente a comienzos del 2027.

Tampoco esa modernización nació de las tragedias de este año. En diciembre del 2021, Thales anunció dos contratos por cerca de 98 millones de euros para renovar los sistemas de señalización y protección de la línea. El proyecto contemplaba la instalación del ERTMS y la convivencia con el LZB durante las obras. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de mayo del 2024 recogía la sustitución prevista del LZB por ERTMS en el corredor sur entre el 2025 y el 2026. El horizonte comunicado ahora desplaza esa previsión al 2027.

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Las medidas anunciadas coinciden en buena parte con las necesidades identificadas por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. Esta organización considera prioritario reducir los fallos del LZB mediante redundancia informática y de alimentación eléctrica, además de reforzar la protección física de las instalaciones.

También propone revisar los protocolos para situaciones degradadas, introducir verificaciones cruzadas y evitar que decisiones críticas dependan de una sola persona. Entre sus recomendaciones figuran el refuerzo de las plantillas y los turnos y una formación práctica con simuladores, siguiendo los modelos empleados en sectores como la aviación y la energía nuclear.

Menos frecuencias entre Madrid y Sevilla

Puente también anunció que van a reducir el número de frecuencias ferroviarias en la línea Madrid-Andalucía «para ir haciendo ganar confianza al usuario» sin perder capacidad, en la medida de lo posible. Todo ello «por prudencia» mientras finaliza el despliegue del sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, que debía de haber estado listo en abril de este año, y mientras se hace una revisión «extraordinaria e inmediata» de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

«La idea inicial es reducir frecuencias tratando de no perder mucha capacidad, poner trenes en doble composición como hacemos en muchas ocasiones y, eso sí, reducir en algo la oferta horaria para reanudar la prestación del servicio con la máxima fiabilidad posible», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ayudas para los afectados

En la reunión del Ejecutivo también se aprobó un paquete de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que con este paquete de ayudas, similar al implementado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en enero pasado, pretende no solo dar apoyo material sino también «certidumbre».

Tanto las ayudas directas como los anticipos -que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones- ascenderán a 72.121 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones.

Además, las bajas laborales de los afectados tendrán la consideración de accidente de trabajo desde el primer día y por una cuantía superior, mientras que las pensiones tendrán la consideración de derivadas de accidente de trabajo para su cálculo si es más beneficioso, ha detallado Puente.